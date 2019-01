Iago Aspas no llega a Valladolid

El ansiado regreso de Iago Aspas se va a retrasar alguna semana más. El último parte médico del Celta revela que se someterá a una nueva ecografía para conocer el alcalde de las molestias en el gemelo derecho que sufrió en el entrenamiento de este jueves. A la espera de los resultados definitivos, el cuerpo médico calcula que necesitará unos díez días más para lograr la cicatrización total del músculo. De esta forma, prácticamente está descartada su participación en el próximo partido en casa contra el Sevilla. El delantero moañés se lesionó en el último encuentro del 2018 y su ausencia se ha saldado con tres derrotas.

Por su parte, Okay Yokuslu sigue sin entrenar con el grupo, aunque no se descarta para jugar este domingo en un partido que no ha dudado en calificar como el más importante de la temporada. El centrocampista turcó se probará en el entrenamiento de este viernes. Por el momento, Miguel Cardoso tiene las bajas seguras de David Costas, por lesión, y de Emre Mor, por motivos disciplinarios.