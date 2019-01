Miguel Ángel Viñas: "El mejor candidato que tiene IU para el Ayuntamiento de Zamora es Guarido"

Izquierda Unida confía en poder ampliar el número de candidaturas que presente en la provincia a las municipales de mayo, y en ser capaz de volver a articular mayorías de izquierda en los ayuntamientos de Zamora y Benavente, aunque sigue sin hablar de candidatos a la espera de que la organización autonómica marque el calendario.

El coordinador provincial de la coalición de izquierdas, Miguel Ángel Viñas, hace un balance positivo del cogobierno con el PSOE en los principales ayuntamientos de la provincia, como son Zamora y Benavente.

Viñas reitera su deseo de que Francisco Guarido repita en la capital como cabeza de cartel y para defender su gestión de las críticas por no haber ido más allá en la participación ciudadana o en la municipalización de servicios. Sobre esta cuestión, el coordinador provincial de Izquierda Unida ha mostrado su “frustración” por no poder haber podido llegar a realizarla, y asegura que cuando se planteó la posibilidad, al principio del mandato, no se contó con el apoyo técnico, ni con el político del socio de gobierno.

Haber sido gobierno en los principales ayuntamientos de la provincia este mandato no está facilitando, admite Viñas, la elaboración de listas en más municipios. El coordinador provincial de IU admite que el afán por presentar candidaturas llevó a su formación a cometer flagrantes errores como la lista en Casaseca de las Chanas, que terminó dando la alcaldía al Popular Fernando Martínez Maíllo.