El Gobierno de Aragón tuvo conocimiento de posibles irregularidades en PLAZA en 2004

El Gobierno de Aragón tuvo ya conocimiento en 2004 de las posibles irregularidades en la urbanización de PLAZA, aunque no se destaparon hasta 2013. Lo ha reconocido en sede judicial el testigo Manuel Gracia, que fue director de Comunicación de la DGA por aquellos años. Señala que tuvo conocimiento de ello a raíz de la llamada de un periodista que ponía en el foco a Carlos Esco.

El tan citado "correo Miserias" que el exgerente Ricardo García Becerril envió al consejero José Luis Marqués llegó a oídos de un periodista. "Me comentó verbalmente que había recibido un correo en el que se acusaba de diferentes cuestiones que habían sucedido en PLAZA" y que señalaba al entonces consejero delegado de PLAZA, Carlos Esco. "Se lo comuniqué a Carlos Esco y, como días después Heraldo [de Aragón] me dijeron que no iban a publicar nada, ya no lo hablé con más gente".

Otro asunto que se ha debatido en la sala ha sido aclarar si los suelos que PLAZA adquirió a la empresa Sanedi fueron a través de una compraventa, como entiende la Fiscalía, o una expropiacion.

Julio Tejedor, actualmente secretario general técnico de la Presidencia del gobierno regional y, en su día redactor activo del anteproyecto de PLAZA, ha asegurado que conoció "posteriormente" el preacuerdo que hubo en marzo de 2003 con esta empresa en el que se adquiere vía expropiación y que acabó en un convenio de mutuo acuerdo de ese terreno. Lo supo "cuando se me consultó precisamente, a través de la Universidad de Zaragoza entre 2014 y 2015, y yo opiné que no fue una compraventa sino un convenio expropiatorio".

A pesar de que Tejedor ha señalado que tuvo conocimiento de este asunto en 2014, otro testigo, el abogado de Sanedi, Jorge Manrique, dice que trató con él en 2004.