Fran Fernández: "Veo el vaso medio lleno"

El Almería recibe este sábado a Osasuna con el reto de seguir cerca del Play Off. Sin embargo, hasta el próximo jueves siempre va a estar a la orden del día el mercado de fichajes. Fran Fernández quiso centrarse más en las dificultades que tiene medirse al conjunto rojillo, un serio candidato al ascenso. Considera que los 30 puntos que acumulan sus futbolistas son inamovibles, ya que la clasificación no entiende de méritos y sí de hechos: “Soy optimista y veo el vaso medio lleno, porque vamos cumpliendo objetivos y siempre queremos más. Osasuna nos pondrá dificultades y hará falta una versión óptima si queremos vencer”, explicó.

Demirovic, listo

El delantero se estrenó frente al Nordsjaelland en partido amistoso, ha recibido el transfer y será convocado ante Osasuna. El propio Fran reconoció en rueda de prensa que va a ser protagonista en la segunda vuelta, no solo por su calidad, sino por la capacidad de adaptación: “Es un futbolista diferente a lo que tenemos y puede darnos la variante de jugar con dos delanteros. Se tiene que adaptar todavía, el equipo funciona a la perfección... Creemos que está preparado”. Llegaron a compartir ataque Giménez y Demirovic en el Mediterráneo, con Juan Carlos abierto más a banda. El bosnio ofrece mayores posibilidades al Almería y ya demostró el miércoles que tiene sitio en la alineación junto al Pichichi de la plantilla.

Duelo abierto

Osasuna es un rival netamente ofensivo, con mucho gol, diferente a Alcorcón y Cádiz, los últimos que se midieron al Almería. El preparador rojiblanco cree que será un choque donde nadie guardará la ropa, y es con espacios donde más posibilidades tienen de explotar los recursos ofensivos: “Nos hemos enfrentado a dos defensas muy buenas. El rival también juega y el sábado sí es cierto que espero un partido más abierto, y es ahí donde podemos generar más oportunidades. Competimos al máximo nivel y por eso veo el vaso medio lleno”. Osasuna tiene 38 puntos y está a cuatro puntos del ascenso directo.

Mercado

Arzura ya es historia en el Almería -vuelve a River Plate-, y el míster espera que el mercado no debilite a la plantilla: “Se ha llegado a un acuerdo entre clubes, del que yo he estado al día de todo, y he dado el visto bueno. Queremos mejorar y esa posición la cubriremos. Vendrá pronto un refuerzo”. También reconoció que se siguen buscando futbolistas y también bajar el número de efectivos en el vestuario: “Va a venir un mediocentro. En cuanto a más salidas, a veces no siempre tenemos lo que queremos. Ahora la plantilla es larga, pero nunca sabes qué depara la competición”.