Vamos a ver, ¿a qué empresa le puede atraer venir a nuestras islas para instalarse e invertir sin tener incentivos o deducciones para la inversión. O qué empresa vendría a pagar lo mismo que en otros destinos más baratos y cercanos.

Si les cuesta igual que en el continente no vendrán. La decisión del gobierno central es un golpe dramático a Canarias. ¿Qué productoras de cine, por ejemplo, vendrán a esta tierra a producir películas?. Pero ya no solo productoras sino cualquier tipo de empresas, tanto de aquí como de fuera, podrían ser competitivas en una región como esta donde las dificultades para conseguir mantenerse, salvo en el turismo, resulta milagroso.

Esto lo entiende Europa, lo entienden las empresas y lo entiende cualquiera con un mínimo de sentido común. Los miembros del gobierno de España están tardando en dar un golpe en la mesa y corregir el fallo de forma automática. Esto se va a ganar en los tribunales sí o sí porque incumple la ley del Ref, pero tardaría en resolverse unos 4 años. No hay necesidad de este atropello y menos de la pérdida de inversión y de empleo.

Fuera un error o una ocurrencia o una majadería, el gobierno de Pedro Sánchez no puede dejar pasar el tiempo y debe corregir sin más dilación y con diligencia. Ya se sabe que con las cosas de comer no se juega. No quiero pensar la reacción si le gobierno del Psoe hubiera puesto en duda el fuero Vasco o Navarro.