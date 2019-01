La biblioteca de la Plaza de la Iglesia de Sanse lleva más de un mes cerrada "por falta de personal"

La sección sindical de Comisiones Obreras en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha denunciado que la biblioteca situada en la Plaza de la Iglesia del municipio lleva más de un mes cerrada por falta de personal. La delegada sindical, Marián Martín ha explicado en Hoy por Hoy Madrid Norte, que el problema es que no se cubren bajas laborales ni se activan procesos de selección de personal a pesar de que el ayuntamiento ha amortizado recientemente toda su deuda financiera.

El cierre temporal de la biblioteca – “en época de exámenes” - no solo supone que sus usuarios no puedan usarla, sino que además aquellos que tenían libros prestados no pueden devolverlos. Eso provoca el bloqueo de su carné de biblioteca lo que imposibilita que puedan disponer de ejemplares en otras bibliotecas públicas adheridas a la red de la Comunidad de Madrid.

La concejal de Cultural, Myriam Pérez ha reconocido esta falta de personal provocada por bajas permantenes, bajas temporales y personal de vacaciones. En estos momentos, ha explicado, están a la espera de que recursos humanos pueda terminar de elaborar un proceso garantista para “poder sustituir y cubrir las bajas”. Preguntada por el bloqueo de los usuarios que no pueden devolver los libros, Pérez ha afirmado que “hoy mismo va a ver como desbloquear sus carnets para que puedan utilizar el resto de bibliotecas”.

Pérez ha reconocido que no esperaban que la decisión de cerrar una de las tres bibliotecas fuera a alargarse tanto en el tiempo y ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores para mantener el servicio en esta situación.