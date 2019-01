Inquietud en el PP por el retraso en la elección de candidatos

Pasan los días y el Partido Popular sigue sin anunciar sus candidatos a las elecciones municipales de mayo. Aunque en primera instancia creían que antes de Navidad ya despejaríamos esa incógnita, parecía que esta semana sería la elegida para anunciar a los candidatos después de conocer a los cabezas de lista a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Sin embargo no ha sido así y podría retrasarse hasta el mes que viene.

Fuentes del partido indican que en la junta directiva de este miércoles, en la que se ha designado al comité de campaña, se ha trasladado que hasta febrero no se decidirán los candidatos en los municipios de la región. Algo que incrementa la inquietud de los posibles candidatos que ven como siguen sin confirmarse sus aspiraciones políticas.

En el caso del sur de Madrid no todas las elecciones están claras. Parece que en Fuenlabrada y Leganés no será una sorpresa que continúen al frente Sergio López y Miguel Ángel Recuenco, pero no es seguro que el partido quiera apostar en Getafe por el actual presidente, Rubén Maireles. Mientras, en Parla la gran incógnita es si después de las luchas internas el partido quiere apostar por el alcalde, Luis Martínez Hervás, primer regidor del PP en la localidad, o cambiar de opción. Y en Valdemoro podrían continuar con David Conde o apostar por otra dirección con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.

Lo cierto, en cualquier caso, es que la inquietud aumenta especialmente porque en los diferentes municipios no saben qué calendarios se manejarán ni cuándo podrán empezar a trabajar con candidatos fijos.