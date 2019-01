Samu de los Reyes y Faurlín nuevos fichajes del Marbella

El lateral izquierdo Samu de los Reyes y el centrocampista Alejandro Faurlín, fueron presentado como nuevos jugadores del Marbella, que milita en el grupo cuarto de Segunda División B.

Ambos jugadores coincidieron al expresar su “ilusión” por pasar a formar parte de un proyecto “ambicioso” como el del Marbella.

El director general del club marbellí, Héctor Morales, destacó la “dilatada trayectoria” que tiene Alejandro Faurlín, mediocentro que llega cedido por el Mallorca, por lo que “su gran experiencia nos va a venir muy bien”, y aportará “liderazgo y personalidad”.

Sobre Samu de los Reyes, lateral izquierdo que procede del Almería y que firma hasta junio de 2020, explicó que es un futbolista “joven, de 26 años, pero que ha disputado más de 100 partidos en Segunda División” por lo que está seguro de que “va a aportar mucho desde el primer minuto”.

Samu de los Reyes, explicó por qué ha fichado por el equipo marbellí: “Me decanté desde primera hora por la ambición que tiene el club para estar en Segunda”.

“Todo el mundo me ha hablado maravillas de la ciudad, del club, de la plantilla, del entrenador, y me parecía una muy buena opción, fue fácil elegir”, añadió.

“Prefiero no mojarme con los objetivos, pero siempre aspiramos a más, ahora iremos a por la salvación y, después, soñar el gratis, el año que viene ya se verá”, ha añadido.

Por su parte, Alejandro Faurlín, destacó la “confianza” que le ha demostrado el Marbella como el principal detonante para incorporarse al equipo, porque “se agradece que se interesen por uno, sobre todo cuando no estás jugando”.

“Necesito recuperar sensaciones y sentirme útil, no lo estaba pasando bien a nivel personal y el Marbella me ha convencido para que viniera, me ha hecho sentir a gusto y además tienen un proyecto muy ambicioso, con gente muy seria detrás”, subrayó.