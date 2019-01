Desembalse simultáneo e histórico de Ullibarri y Urrunaga

Los embalses alaveses de Urrunaga y Ullibarri comenzarán a desembalsar este viernes a razón de 15 metros cúbicos por segundo de forma simultánea ya que, aunque se espera que las lluvias remitan, seguirán recibiendo agua.

Según la última medición de la Confederación Hidrográfica del Ebro correspondientes a las 19.00 horas, Urrunaga se encuentra al 88% de su capacidad y Ullibarri, al 84%.

Esta decisión ha sido adoptada por la Mesa Interinstitucional de Seguimiento del Sistema de río Zadorra reunida para decidir qué hacer ante las intensas precipitaciones de los últimos días que han provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en Bizkaia y Álava.

"Hay que empezar a verter ya porque los embalses no se pueden mantener en esa situación tan alta. Tenemos que baja el nivel de Urrunaga para que no esté más alto que Ullbarri y en vez de desembalsar este último, que es lo tradicional, vamos a repartir el desembalse entre los dos que es algo histórico. Solo se empezará por la mañana si el río Zadorra puede asumir dicho vertido. Si no, las compuertas se abrirían menos o no se vertería" ha asegurado José María Sanz de Galdeano, director de Planificación y Obras de URA, en declaraciones a la Cadena SER.

Hasta ahora el embalse de Urrunaga estaba vertiendo 30 metros cúbicos por segundo de agua hacia los ríos Arratia e Ibaizabal. A partir de mañana lo hará también hacia el río Santa Engracia, afluente del Zadorra.

Se prevé mantener el desembalse durante los días siguientes pero no es previsible que se produzcan situaciones de riesgo en la cuenca del Zadorra.