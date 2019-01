'Puerto de Algeciras: Serlo y parecerlo'

Me temía que iba a escuchar lo que al final escuché. En este caso, las palabras y los hechos fueron de la mano. En la tarde de ayer, jueves, el comisionado para el Corredor Mediterráneo, Josep Vincent Boira, desveló en el transcurso de una mesa redonda los planes que tiene el Ministerio de Fomento para el desarrollo de la línea Algeciras-Bobadilla. Muy en resumen, vino a decir que una vez se ejecuten los 460 millones de euros de las obras actuales, de aquí al año 2021, se verá si es preciso hacer una línea de doble plataforma.

Es decir, no podremos tener vías de doble sentido para permitir el paso simultáneo de trenes hasta que, por utilizar las palabras de Boira, se observe que existe un "proceso de saturación" de la línea ferroviaria.

Es preciso romper esta absurda lógica de si fue antes el huevo o la gallina: en Algeciras no hay demanda de trenes porque, simplemente, no existe una oferta competitiva.

Es evidente que nuestro puerto necesita desde hace tiempo inmemorial una línea de tren de altas prestaciones, semejante a las que disfrutan otros muelles con menor carga de mercancías.

Entendería que nos dijesen que no hay dinero, que las tensiones territoriales impiden concentrar excesivos recursos económicos en este sur del sur, pero no que no sea necesaria a día de hoy mejorar, y mucho, la conectividad de nuestro puerto con el interior de la península.

Como Arantza Montero, presidenta de Andalucía Bay me subrayaba esta mañana en un mensaje, al puerto de Algeciras no le vale solo con ser el primero de España y de todo el Mediterráneo, sino también parecerlo.