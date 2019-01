El Gobierno vasco aplaza al curso que viene la implantación de Herenegun y empieza hoy con el Consejo de víctimas a ver cómo incorpora las 31 aportaciones a su diseño de unidad didáctica para enseñar Historia reciente de Euskadi en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

El secretario de derechos humanos y convivencia, Jonan Fernández, dijo ayer en 'La Ventana Euskadi' que es optimista. Y, aunque ya me cuestioné aquí que los gobiernos deban escribir la Historia, le deseo suerte. No es una formalidad. Comparto con él la preocupación porque nuestros jóvenes desconozcan quiénes fueron Miguel Ángel Blanco, Lasa y Zabala o qué hizo ETA en Hipercor; y nunca he dudado de la buena intención de Fernández...pero fÍjense, ayer dijo que quiere "incorporar el máximo número de aportaciones posibles para tener un resultado participado". Traducido. Herenegun quiere una mirada al pasado compartida, pactada, cuando este necesariamente debe escocer a una parte muy importante de esta sociedad, que todavía no lo ha asumido de forma autocrítica. Como dijo Julián Marías "no se puede intentar contentar a los que no se van a contentar". Aparte de que hay temas que no se pueden pactar. Como la Historia.