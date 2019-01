El amor entre dos mujeres gitanas

La directora de cine bilbaína Arantxa Echevarria acaricia el éxito y vive con nerviosismo las últimas horas antes de la ceremonia de los Goya. Su película Carmen y Lola aspira a 8 estatuillas en las categorías de Mejor película, Mejor canción original -Paco de la Rosa-, Mejor actriz revelación -Rosy Rodríguez y Zaira Romero-, Mejor dirección novel, Mejor actriz de reparto -Carolina Yuste-, Mejor guion original y Mejor actor revelación - Moreno Borja-. En A vivir que son dos días Euskadi, Echevarría ha explicado que su objetivo era retratar el caso concreto de dos jóvenes mujeres de etnia gitana enamoradas.

Cristian Aramendi / Cadena SER

En Euskadi, la comunidad gitana está integrada por cerca de 20.000 personas. Preguntadas diferentes asociaciones sobre la opinión que la comunidad gitana tiene en torno al tratamiento del tema de la homosexualidad, la mayoría prefiere no pronunciarse "por no dar protagonismo a la película, con la que no estamos de acuerdo", han expresado. Carmen Fernández, vicepresidenta de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, ha asegurado en A vivir que son dos días Euskadi que "la homofobia existe no solo dentro de la población gitana sino en la población en general. Lo que suele ocurrir es que parece que lo que hace una persona o una familia gitana es lo que hacemos todos los gitanos. El pueblo gitano es diverso y es rico en absolutamente todo".

En la sintonía de la SER también ha estado Cristian Aramendi, un joven irundarra de 20 años de etnia gitana. Cristian es una persona homosexual y asegura que "el tema de la homosexualidad no se toca mucho, es un tema tabú". Él desde el primer momento recibió todo el apoyo de su madre y de sus hermanos, aunque ha tenido que sufrir el rechazo de gran parte de su entorno.