Bienvenidos al Teatro Falla, epicentro de las coplas de Carnaval

“Ladran, luego cabalgamos…”. Esta fue la última copla que sonó en la pasada edición del Concurso en las voces de la comparsa de Martínez Ares. La primera copla de 2019, en la categoría de Adultos, está todavía por escuchar –sin descartar alguna sorpresa anterior- del coro de Paco Mora. Y es que desde mañana, 26 de enero, hasta el próximo 1 de marzo con la Gran Final, las coplas de Carnaval llegarán al Gran Teatro Falla de Cádiz –con todas las entradas vendidas-, siendo el epicentro, una vez más, del aficionado.

Como cada año, la evolución del certamen se hace patente en los cambios que se han producido en los últimos meses, incluso, en las últimas semanas y no es descabellado pensar que se produzca algún que otro cambio más.

Uno de los más sonados es el aumento de funciones en las diferentes fases, cambio motivado por necesidad, como es el caso de las Preliminares (con más de 150 grupos); y por querer ampliar las sesiones de Cuartos y Semifinales, que suman una noche más cada fase.

Para este COAC se ha prohibido también el uso de animales durante las diferentes actuaciones, una medida que dejará para el recuerdo la burra de ‘Agua Clara’, la célebre Juanita, perra del Petra o el caballo de Don Quijote con Cervantes y colorantes, sin olvidar el perro díscolo de la chirigota de Remolino ‘Los Recortaos’.

AUSENCIAS DESTACADAS

Como cada año, y quizás por el carácter cíclico de Carnaval, hay varios grupos y autores de reconocido prestigio que no estarán presentes en las tablas, al menos compitiendo. Autores como Tino Tovar y su grupo, que ya anunciara el pasado certamen su descanso indefinido. Juan Fernández, aunque aporta su letra al coro de Quico Zamora, no estará presente con su comparsa tras el varapalo del pasado COAC al no pasar a Cuartos. Precisamente, en su coro se produce un regreso, el del laureado Manuel Varo, autor barbateño que vuelve a la categoría, tras su última aportación con un cuarteto.

La chirigota más laureada en los últimos años, la de Vera Luque, no estará presente tras revalidar el primer premio. Autor y componentes decidieron tomar un año de descanso, aunque a buen seguro que estarán presentes con su antología. Así lo confirma el también primer premio, pero de coros, el de Luis Rivero, que ha decidido hacer un alto en el camino.

Ausencia destacada también la de la chirigota del Canijo, que, si bien Antonio Pedro Serrano sí estará presente con la autoría del coro de Julio Pardo, la mayoría de los integrantes de su grupo se tomarán un año sabático en el COAC, aunque sí estarán en la calle con una ilegal. Tampoco estará presente la chirigota de Juan Manuel Braza ‘Sheriff’, que volverá a descansar tras dos años sin alcanzar la Final.

Y en la modalidad de cuartetos también hay ausencias con respecto al pasado año, ya que ni el de los Niños, ni el de Javi Aguilera estarán poniendo su arte sobre las tablas del centenario teatro gaditano. Tampoco estará la comparsa de Faly Pastrana que, al igual que su padre, decidieron finalizar sus respectivos proyectos con el que venían participando años atrás. Lucía Pardo parará, al menos de montar grupo, ya que ejerce de jurado en la cantera.

REGRESOS ESPERADOS

Y si bien las ausencias se notarán en el recuerdo del aficionado, también hay alegrías con agrupaciones que regresan, como la chirigota del Love. Una agrupación que, a pesar de anunciar su retiro, volverán con ‘Los Cachitopan’, con la autoría de Remolino, Javi el Ojo y David Cornejo.

En esta misma modalidad, otro autor que regresa es David Márquez ‘Carapapa’ con la chirigota ‘Las cosas del destino’, compartiendo autoría con Iván Romero y bajo la dirección de Julio Álvarez. Juan Carlos Aragón, tras intentar despistar con el nombre de su comparsa en redes sociales, dio pie a volver con una chirigota. Surgió ‘Er Chele Vara’, una agrupación que ya anunciaba el propio autor que tendrá un carácter trasgresor y estará llena de crítica.

En la modalidad de comparsas también se produce un regreso muy comentado por parte de los aficionados, el grupo barbateño de José Manuel Cardoso y Antonio Reyes, estarán nuevamente en las tablas, tras ochos años. Además lo harán junto a Arturo Guzmán, que no salió el año pasado y vuelve a su grupo primigenio con el que participó por última vez en 2007.

Con los que están y los que no, con los que se conocen y los que están por conocer, el Concurso más extenso de la historia sigue su curso. Con la afición esperando el inicio de las funciones y, a nivel nacional, con los ojos puestos en el epicentro de las coplas, el Gran Teatro Falla de Cádiz.

