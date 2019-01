La ex teniente de Alcalde de Vall d'Alba asegura que Francisco Martínez conocía todo lo que se hacía en el ayuntamiento

La ex teniente de alcalde del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vall d’Alba, Pilar Vidal, ha asegurado en declaraciones a Radio Castellón, que el ex alcalde del municipio y ex vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, es un sinvergüenza por tratar de trasladar a la Junta de Gobierno la responsabilidad de los delitos que le atribuye Fiscalía.

El auto de la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que investiga al ex vicepresidente de la Diputación de Castellón y ex alcalde de Vall d’Alba del Partido Popular, Francisco Martínez, advierte que supuestamente se aprovechó de su cargo para realizar negocios urbanísticos. El ex líder popular recurrió el auto y alegó que no fue el responsable de aprobar los proyectos urbanísticos del municipio por los que está investigado y asegura que esa responsabilidad la delegó en la Junta de Gobierno, una junta en la que estaba la actual alcaldesa del municipio y vicesecretaria del PP provincial, Marta Barrachina.

En declaraciones a Radio Castellón, la ex teniente de alcalde del municipio, Pilar Vidal, que estuvo en el gobierno veinte años con Martínez, ha señalado que es un sinvergüenza por no asumir la responsabilidad. Vidal ha señalado que Martínez estaba al corriente de todo lo que sucedía en el consistorio y que los concejales desconocían sus negocios particulares en la compra y venta de terrenos de la localidad.

Según el auto al que ha tenido acceso Radio Castellón Cadena SER, Martínez tejió un entramado de empresas, FRANVALTUR, GESTINTUR y PRODEVER, en colaboración con su hija, Andrea Martínez y su socio, Raúl Babiloni, empresas que utilizaron para adquirir entre los años 2005 y 2014, fincas donde estaba previsto que se construyeran los proyectos que formaban parte del Plan General. Según el auto, Martínez realizó operaciones inmobiliarias de común acuerdo con los otros dos investigados en el caso, su hija y Babiloni. Adquirió fincas, algunas de ellas las incluía como donaciones, directamente o a través de sociedades con el fin de obtener una importante revalorización para venderlas al promotor de las obras o utilizarlas en proyectos urbanísticos.

La ex teniente de alcalde, Pilar Vidal, advierte que nadie en la Junta de Gobierno conocía las maniobras de Martínez.

El auto contempla la declaración de 23 testigos, 11 de ellos de Vall d’Alba. Francisco Martínez lideró el municipio durante 24 años y consiguió un patrimonio con una veintena de inmuebles en la localidad y más de un millón y medio de metros cuadrados en terrenos. Fiscalía pide 11 años de prisión y una multa de un millón de euros para Martínez. La acusación particular, formada por el PSPV, reclama 16 años de prisión.