Los etilómetros de la Policía Local, en duda

En duda el buen funcionamiento de los etilómetros de la Policía Local de Jaén. La Audiencia de Jaén ha estimado la apelación presentada contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén contra un joven denunciado durante un control de alcoholemia porque la certificación de verificación del aparato estaba caducada. La sentencia condenaba al joven a dos años de privación del carné de conducir y a la prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotor.

La revocación se produce porque el tribunal estima que la certificación de verificación del aparato etilómetro estaba caducado. Al parecer, y según se desprende de la documentación aportada, llevaba dos años sin pasar el calibrado, algo que va totalmente contra la norma, ya que debe de hacerse cada medio año, tal y como explican desde el PSOE.

NO HAY MEDIOS DIGNOS

La concejala socialista, Matilde Cruz, explicaba, en declaraciones para Radio Jaén, que la sentencia de los etilómetros evidencia la falta de medios materiales con los que, a diario, tiene que trabajar los agentes de la policía local de Jaén. Un servicio ciudadano que no dispone de los medios necesarios para hacer "su trabajo con dignidad".

Y avisa Cruz, "no se trata solo de los etilómetros. También, desde el pasado mes de septiembre, hay seis vehículos de policía local inmovilizados en la jefatura por falta de pago. No es el primer caso que ocurre con los vehículos, ya que hace unos meses también estuvieron inmovilizados por la falta de pago del seguro".

Explica Cruz que, tal como aparece en la sentencia, está caducado el certificado que verifica la inspección técnica necesaria, un documento que aseguraría que los etilómetros están en buen estado. "Y eso lo sabe el alcalde y lo sabe el señor Ruiz. Cada 6 meses los etilómetros tienen que pasar una inspección. Los etilómetros no han pasado esta inspección o, si la han pasado, no le entregan al Ayuntamiento el certificado acreditativo por la sencilla razón de que no han pagado los 300 euros que cuesta".

Critica la edil socialista que el equipo de gobierno del PP en Jaén "no tiene 300 euros para pagar el certificado acreditativo, pero si hay 300.000 euros para sufragar el World Padel Tour". Pide al alcalde y al equipo de gobierno del PP que atienda a los "magníficos profesionales" del servicio de Policía Local, y que les dote de los medios materiales mínimos "para que puedan hacer su trabajo".

RESPUESTA MUNICIPAL

El concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Jaén, Juan Carlos Ruiz, ha querido salir al paso de este nuevo problema municipal defendiendo "el buen funcionamiento de los aparatos de las pruebas de alcoholemia".

Juan Carlos Ruiz ha explicado que todo se debió a un error humano. "Los agentes junto a las diligencias adjuntaron un certificado de verificación anterior al utilizado en el momento de los hechos". Y asegura que "el etilómetro que se utilizó estaba en perfecto estado". Añade que los servicios jurídicos municipales estudian la posibilidad de presentar un recurso.