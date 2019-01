"Vamos a estar más arropados que nunca en casa", Monteagudo

O CD Lugo busca o primeiro triunfo deste 2019. Os de Monteagudo acumulan boas sensacións sobre o céspede, pero o certo é que sumar tres en tres estáselle a resistir. Por diante un rival directo. O Rayo Majadahonda, un dos recén ascendidos á categoría, ven de saborear un resultado agridoce ante o Zaragoza. Tras adiantarse no marcador cun 2-0 os locais conseguiron efectuala remontada.

Sobre o rival: "Al Rayo Majadahonda le conozco bien. No varía en función del rival. Jugará con su idea asociativa, vistosa y con velocidad arriba. Es un equipo que hace cosas bien y que siempre da la sensación de que puede ganar el partido". Para meterlle man ten a súa diposición a todo o plantel agás a Luis Ruíz e Gerard Valentín, por molestias, e Josete Malagón, por sanción.

Esta semana sumáronse ó equipo amurallado tres novos nomes: Toni Martinez, Lebedenko e Tete Morente, este último todavía por chegar á cidade. É posible que ambo-los dous debuten no Anxo Caro. Dichoso o mundo do fútbol, pois Toni Martínez estrenaríase coma albivermello ante o que foi o seu equipo ate cuestións de días. O míster destaca a súa boa adaptación ó grupo: "Lebedenko llega de Ucrania como Vasyl pero es un perfil diferente, mucho más asociativo. Toni es un delantero referencia, algo que no teníamos y perfectamente complementario a Cristian y Escriche".



Partido na casa, toca ser fortes e facer do Anxo Carro o fortín albivermello que esta tempada está tanto costando tanto ver. "Vamos a estar más arropados que nunca en casa y ya he dicho muchas veces la importancia que tiene que seamos fuertes como locales". E malia a oleada de chegadas, o míster ten clara que a identidade do CD Lugo non variará, pois "los futbolistas que han llegado harán más competitiva a la plantilla, pero no variemos nuestra idea de juego por ellos".