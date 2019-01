El UCAM Murcia tiene la obligación de ganar al MoraBanc Andorra

El UCAM Murcia CB está contra las cuerdas en la Liga Endesa y necesita ganar al MoraBanc Andorra este sábado por la tarde en el Palacio de los Deportes (20:30 horas). Conforme se suceden las jornadas, la situación se va haciendo más insostenible y ello se debe a que el equipo acumula seis derrotas consecutivas, las últimas con las que concluyó la primera vuelta. Muy lejos de alcanzar el objetivo de meterse en la fase final de la Copa del Rey, ahora lo que prima es salir lo antes posible de los puestos de descenso. Para ello hay varias claves. La primera es defender durante todo el partido como si fuese el último de la temporada, lo segundo es centrarse solo en el partido más próximo, y lo tercero es evitar mirar el terrorífico calendario que le aguarda en la segunda vuelta.

Ni que decir tiene que si el equipo de Javier Juárez es capaz de hacer las cosas tan bien como para lograr una ventaja suficiente, que ni se confíe, ni deje de jugar igual y que las rotaciones permitan mantener la intensidad. No es un secreto que ante el Herbalife, en el último partido de Liga Endesa, el UCAM Murcia CB ganaba por 16-38 y en poco más de diez minutos vio como el marcador estaba en 61-59. El problema es que cuando la historia se vuelve a repetir (fue parecido), en este caso ante el Anwil (más flojo) en la Champions, al que derrotaba por 54-33 -pasó a un 57-49-, es señal de que algo está pasando. El potencial del MoraBanc es más parecido al del equipo de Gran Canaria que al polaco.

El entrenador local sabe que tiene poco margen y que el partido de este sábado no se le puede escapar. En el otro banquillo, el técnico tiene pasado en el UCAM Murcia CB con el que hizo una buena campaña. Eso le valió para irse a un club con mayor potencial. Ibon Navarro cuenta con una plantilla solvente y amplia, pero eso tampoco le ha valido para cumplir con el objetivo de clasificarse para la Copa del Rey, ya que con 8 victorias, tres más que los murcianos, está en el noveno puesto. Mientras que los locales acumulan seis derrotas seguidas, los andorranos llevan tres victorias en las últimas cuatro jornadas. El UCAM Murcia es favorito y se siente cómodo cuando defiende con intensidad y deja a su rival por debajo de los 70 puntos, y su oponente, con mucho poder ofensivo, se ve ganador cuando supera los 90 puntos de anotación.

Triunfando en la EuroCup (ya se ha clasificado para los cuartos de final), ahora se centra en la Liga, lo mismo que pretende hacer un UCAM CB que tiene prohibido fallar. En el partido de ida ganaron los andorranos con una canasta de Stevic a falta de dos segundos para el final (78-76), en esta ocasión los locales esperan que el signo cambie. El base francés, Albicy, y timón del equipo de Ibon no jugó ante el Zenit en la EuroCup. Tiene molestias en el tendón de un dedo de la mano derecha y una vez descartada la fractura es probable que juegue si su técnico lo necesita. El que no estará es Jelinek. En el UCAM Murcia CB Edu Durán y Alberto Martín se han quedado fuera de la convocatoria.