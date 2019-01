Cepeda: "Que la gente disfrute y quiera repetir cuando vuelva a Ourense"

A pocos minutos de que Cepeda se suba al escenario del Auditorio de Ourense nos confesaba en los micrófonos de la Ventana de Ourense que lo afronta con un poco más de nerviosismo que otras actuaciones porque esta vez habrá caras conocidas entre el público. Aún así, con la banda y los técnicos dice que se siente en familia y espera que la gente disfrute y quiera repetir, porque volverá a Ourense, asegura.

Desde que terminó el programa Cepeda no ha parado, y sigue sorprendido por el respaldo de la gente. La gira está marchando muy bien, dice que cada noche es un regalo y está muy satisfecho también con los temas de su disco. “Es como cuando tienes hijos, no puedes elegir entre uno u otro”, pero la canción 723 confiesa que es la que más le ha costado componer porque narra una historia que no ha vivido en primera persona, el drama de los refugiados, aunque él trabajó para un ONG durante años.

Lanzó su carrera gracias a dos programas musicales muy diferentes. Confiesa entre risas que en OT las pasó “canutas” tras varias nominaciones, pero también fue el elegido para cantar con Morat, así que el programa le abrió muchas puertas para conocer artistas. Si tiene que elegir una actuación se quedaría con Say you won’t let go, con la que se despidió del concurso.

Ya pasó por Ourense con los 40 Summer Live, hoy y mañana espera que la gente disfrute, se lo pase bien y que quiera repetir, porque asegura Cepeda que volverá a Ourense.