La Muestra de Cine de Palencia convoca el tercer certamen para móviles "90 segundos de cine"

La organización de la Muestra de Cine Internacional de Palencia continúa ultimando los detalles de su vigésima octava edición, que tendrá lugar entre el 22 de febrero y el 2 de marzo de 2019. Así, por tercer año consecutivo, el festival volverá a apostar por los nuevos formatos audiovisuales con la convocatoria del certamen '90 segundos de cine', un concurso que invita a los aficionados al cine a filmar historias de breve duración con sus dispositivos móviles y en el que podrán participar todas las personas mayores de 14 años que residan en la Comunidad. Este certamen está patrocinado por el centro comercial Palencia Abierta, cuyos establecimientos asociados facilitarán bonos regalo y cheques de compra para algunos de los premiados.

Con el concurso, la MCIP apuesta por la creatividad y la producción con tecnologías de bajo coste a través de un formato accesible y de fácil manejo. El lema elegido este año es 'Porque tú lo digas' y las obras presentadas, realizadas con cualquier tipo de 'smartphone', no podrán exceder los 90 segundos de duración. Los participantes podrán presentar un número ilimitado de trabajos, deberán tener más de 14 años de edad y acreditar su residencia en alguna de las nueve provincias de Castilla y León. Podrán presentarse obras en cualquiera de los siguientes formatos audiovisuales: 3GP, 3GPP, MP4, MPG, FLV, MKW y AVI. La calidad de los trabajos no deberá ser inferior a los HD720P. La organización del festival recomienda, no obstante, una calidad de FHD1080P para facilitar su proyección y visualización en sala.

Uno de los premios será concedido por un jurado que convocarán los organizadores de la Muestra de Cine y estará dotado con 250 euros. El segundo de los premios en metálico será fallado por el público mediante las votaciones realizadas en Internet y su dotación será también de 250 euros. El concurso contará además con varias menciones especiales que llevan emparejados distintos bonos regalo y cheques de compra que podrán emplearse en los establecimientos adheridos a Palencia Abierta, centro comercial patrocinador del certamen.

Los interesados en participar deberán remitir sus trabajos a la página web de la Muestra de Cine (www.palenciamcip.com) entre el 11 y el 17 de febrero debiendo proporcionar a la organización su nombre completo, su dirección postal, un correo electrónico y un teléfono de contacto. Después, entre el 19 y el 24 de febrero, los cortometrajes recibidos podrán ser visionados y votados en un canal en Youtube que habilitará la Muestra de Cine. Será computado como un voto cada una de las selecciones favorables o 'me gusta' que hayan recibido las obras concursantes, siendo el ganador del premio del público el vídeo que más votos haya conseguido. Además, entre todas las obras participantes se realizará una selección de hasta 20 trabajos que serán proyectados en el cine Ortega en una gala especial el viernes, 1 de marzo de 2019, a las 18:00 horas.