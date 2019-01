O BNG de Caldas pide a dimisión da conselleira Ethel Vázquez por mentir na xestión dos problemas do Encoro do Umia

O BNG de Caldas de Reis solicita a dimisión inmediata da conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, por mentir e insultar aos veciños afectados. Segundo apunta o voceiro nacionalista de Caldas, durante unha reunión que mantiveron o Comité de Crise e a conselleira, Vázquez negou que no encoro da Baxe houbese algunha vez toxina.

Encoro de A Baxe a vista de dron / JDrone

Manuel Fariña compareceu esta mañá na sede do BNG de Pontevedra para dar a coñecer varios informes do ano 2010 onde sí se detectou toxina no río Umia, tanto en Caldas como en Portas, de ahí que solicite a dimisión da conselleira.

Así mesmo, Fariña aproveitou para solicitarlle novamente a Núñez Feijóo que atenda a solicitude que lle fixeron dende o Comité de Crise no mes de setembro para que asuma a súa responsabilidade e tome as medidas necesarias para solventar definitivamente o problema do Umia.