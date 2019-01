Keylor 'une' Madrid con Irún

Aunque no lo creais, Keylor Navas sirve de vínculo entre Madrid e Irún, entre el Real Madrid y el Real Unión más concretamente. Suena rocambolesco, pero todo tiene su explicación. La de esta peculiar historia la encontramos en el representante de futbolistas, Ricardo Cabañas. Se trata de un agente de jugadores especializado en el trabajo con porteros que con 23 años fue el encargado de apostar por traer a España a Keylor Navas. Lo llevó a Albacete, donde empezó una meteórica carrera que ha terminado en el Real Madrid ganando tres Champions League consecutivas. Ese mismo agente ha sido el responsable de traer hasta al Real Unión a un portero joven y con mucho recorrido como Patrick Sequeira, que con 19 años ya es convocado con la selección sub-20 de Costa Rica. La curiosidad es que, además de compartir representante, ambos comparten país de nacimiento, porque ambos son costarricenses. Así que Keylor, a través del representante de Sequeira, 'une' Madrid con Irún.

"Había una persona vinculada al Real Unión que estaba por Costa Rica, un familiar de un directivo, y me preguntó, y conocimos la necesidad de incorporar un portero que tenían. Y no nos lo pensamos, encantados, porque es un club con solera y el grupo vasco es muy fuerte en Segunda B, y consideramos que era una oportunidad importante y buena para todos", explica Ricardo Cabañas en los micrófonos de Radio Irún. "Yo tengo un especial interés por los porteros, me gustán mucho, y la portería es muy especial. Es joven, tiene 19 años, tiene un biotopo muy bueno, y aquí está creciendo poco a poco. Está esperando su momento, juega Copa, y asçi es la portería, eso ya lo tenemos muy claro", añade el representante de Sequeira.

La idea de Ricardo Cabañas es lograr que Patrick Sequeira siga los pasos de Keylor Navas en el fútbol nacional. "Tenemos que tener un proceso, nada es llegar y besar el santo. Y menos en la portería, que es un puesto de mucha responsabilidad. Tiene mucho recorrido, un biotopo importante y está ya dentro de la nómina sub-20 de Costa Rica, y vemos que tiene futuro. Ahora cumple el segundo año aquí en Irún y superamos un handicap importante, como es latina, podemos tramitar la nacionalidad española, y es da ventajas para él y para el Real Unión. Estamos aquí porque le vemos futuro, apoyándole y ayudándole". Porque Recuerda Cabañas que Keylor Navas llegó mucho más tarde al fútbol español. "Keylor no llegó al Madrid el primer año, ni el segundo. Con Keylor hicimos lo mismo, pero Patrick ha llegado antes a España, llegó con 18 años, y eso es una ventaja, porque conoces antes los ritmos de los partidos y de los rivales".

Patrick Sequeira ya conoce a Keylor Navas, con el que ha coincidido en Madrid más de una vez, como explica el representante de ambos. "Sí, en la federación se han cruzado más de una vez, y entre compañeros claro que han comentado todo lo que les pasa. Y a Patrick se le explica y él también ve que no es fácil hacerse un hueco. Venir de otro país es un handicap, pero en la élite mundial todos los porteros están en la línea de 1,90, como Patrick, así que las condiciones las tiene, pero esto es como un buen vino reserva, hay que hacerlo poco a poco".