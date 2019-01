Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido este mediodía para hablar del partido de este domingo en Anoeta contra el colista Huesca.

-Raul Navas recuperado. “Entró en convocatoria el pasado period y puede jugar es uno más desde hace varias semanas. Porque lo de Héctor no es para mucho pero esta semana no va a llegar”.

-No se fía del Huesca. “Tengo claro que nos tenemos que olvidar que es el Huesca y el último. Es un partido más contra un equipo que es muy complicado que a la contra es mortal. Y en los últimos diez partidos quitando dos partidos los que ha perdido ha sido por la mínima. Sigue compitiendo y nos pondrá las cosas complicadas. Pondremos todo de nuestra parte para sacar adelante el partido”.

-Dos partidos seguida en casa. “Pero es que de nada sirve pensar en que tenemos dos partidos en casa y queremos darle la vuelta a lo hecho en la primera vuelta delante de nuestra afición. Si lo conseguiremos el equipo va a crecer pero todos sabemos que no es fácil, todos los equipos pasan por rachas, y da igual el nombre”.

-Salida de Kevin. “No he perdido ni diez segundos en hablar de eso con el presidente. Tengo un equipo tremendo y mi responsabilidad es sacar lo máximo a estos jugadores. Porque si soy capaz este equipo tiene un potencial bestial y en eso estamos. Y si lo consigo no tengáis dudas de que el equipo va a ser competitivo”.

-Huesca. “Es un equipo atrevido y rompe los partidos. Habrá momentos para todos. El Huesca es siendo valiente por momentos, pero se lo que queremos hacer con la intención de imponernos a su propuesta”.

-Defensa de Illarramendi, Theo y Sandro. “Estoy encantado con los tres. Solo puedo decir que están con un compromiso que no lo puedes ni imaginar. Uno porque es El capitán, y los otros dos porque les hecho ver lo importante que son para mí y para este club. El compromiso es maximo, con eso ya dice mucho por parte de ellos”.

-No ha perdido todavía. @Mucho valor eso, porque construir un equipo cuesta mucho y los grandes entrenadores para darle personalidad y criterio a una forma de jugar necesitan tiempo, y lo que estoy viendo es que lo que le pedimos a los jugadores lo están haciendo. Es un vestuario muy generoso. Hay que mejorar claro pero ha sido importante cortar la racha y lograr estos buenos resultados pero no nos conformamos”.

-Sequía goleadora de Sandro. ”Es una creencia, pero se dice que cuando metes el primero llegan más. Ojalá que le pase a él y le pueda dar continuidad. Yo estoy encantado con Sandro. Lo que él quiere es hacer gol pero el tiempo dirá. Me quedo con que esta dando mucho y hace lo que le pido”.

-Europa. “Podemos hablar de muchas cosas pero de lo que hablo es de ganar el siguiente partido y no mirar más allá. Porque no hay otra manera. Ponernos objetivos en base al potencial del equipo si luego no sacamos resultados, ¿de que sirve?. Para pelear por eso hay que sacar el máximo rendimiento de los jugadores y en eso me centro”.