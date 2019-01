El PSOE refuerza sus candidaturas del Partido Judicial de Cuéllar con vistas a las elecciones

El PSOE de Segovia apuesta por reforzar sus candidaturas del partido judicial de Cuéllar con vistas a las próximas elecciones de mayo. El secretario del PSOE provincial, José Luis Aceves, exteriorizó su confianza en que después de los próximos comicios "los vientos de cambio en la provincia" se conviertan en un cambio de Gobierno en la Diputación.

Aceves manifestó la intención de su partido de presentar candidatos solventes, comprometidos y dispuestos a defender los intereses de sus vecinos. En la actualidad los socialistas gobiernan en 53 ayuntamientos de la provincia, para un 61,5% de la población. Aceves aseguró que las puertas para la continuidad de los actuales alcaldes socialistas están abiertas, y que aunque la gran mayoría de los regidores han decidido continuar, sí que hay algunos que han confirmado que no lo harán. Aceves no ha querido dar detalles de cuáles son los que finalmente no concurran a las elecciones.

Aceves ha aprovechado además para animar a los segovianos que quieran participar en su proyecto se adhieran al mismo como una garantía para el presente y futuro de Segovia.