"Sería injusto quedarme fuera de Valdemorillo"

El torero sevillano de Gerena Miguel Ángel León ha mostrado su desilusión por el trato recibido por parte de la alcaldesa de Valdemorillo, Gema González: “Me prometió públicamente estar presente este año cuando me entregó el trofeo de triunfador de la pasada Feria de la Candelaria”.

El sevillano es tajante en sus declaraciones: “No entendemos por qué no cuentan conmigo cuando no hay motivos para dejarme fuera de la feria. Tal y como refleja el pliego de condiciones ‘el triunfador repite al año siguiente’, pero la alcaldesa se niega a mi inclusión y así se lo ha expresado a mi apoderado Martín del Olmo. Teníamos la conformidad de la empresa arrendataria pero el Ayuntamiento no contempla esta posibilidad a escasos días de presentar oficialmente la feria, y nos parece una verdadera injusticia. Después de tanta lucha y tantos sacrificios, después de darlo todo en la plaza y de estar todo el año con la confianza de regresar a Valdemorillo, llega la clase política y me quita lo que he ganado en el ruedo”.

Por último, Miguel Ángel León afirma que la de Valdemorillo "es una plaza que me llenó de ilusión y donde cumplí, triunfando, el sueño del doctorado. Todos sabemos la responsabilidad que tiene para la afición y es una de las plazas de gran repercusión a principios de temporada. De todas formas, he demostrado con el tiempo que no me aflijo con los contratiempos y me considero un luchador que persigue su sueño de estar en el gran circuito. Ojalá recapaciten, todavía están a tiempo”.

Miguel Ángel León salió a hombros en su alternativa y se erigió en el ‘Triunfador’ de la Feria de Valdemorillo. El de Gerena se doctoró el pasado 10 de febrero de 2018, de manos de Luis Antonio Gaspar ‘Paulita’, y en presencia de Pedro Gutiérrez ‘El Capea’, ante toros de Monte de la Ermita.