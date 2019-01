Tamara Seda, K.O.

La mala racha continúa en el CD Zamarat Quesos el Pastor: a las derrotas frente a Ensino Lugo y Ferrol, se suman ahora problemas en la enfermería: Nagoye Lo ha sufrido un golpe que ha provocado que no entrene esta semana, y en principio parece que no se le forzará y no jugará frente a Perfumerías Avenida (sábado, 19.30 horas, A.Nieto). Pero más preocupante es la situación de Tamara Seda: en el entrenamiento del martes sufrió un problema en la rodilla (con chasquido incluído), y no se descarta que pueda tener un problema de ligamentos. Para determinar con exactitud el alcance de la lesión, tendrá pruebas médicas el lunes.

Además de las ausencias de Nagoye Lo y Tamara Seda, frente a las salmantinas tampoco estará Tess Magden, el fichaje de esta semana, ya que la australiana no llegará a Zamora hasta el domingo.

Y todo ello frente a un Perfumerías Avenida que llega herido tras la derrota en Euroliga y la destitución de su técnico, y que, en principio, podrá contar con su nueva jugadora, Jewell Lloid, campeona del mundo y de la WNBA.