El grupo municipal de IU respalda a Alberto López Casillas

El concejal Alberto López Casillas seguirá formando parte del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Ávila hasta que se celebren las próximas elecciones.

Tras sancionar a Alberto López Casillas suspendiéndole de militancia por un año, la Coordinadora Provincial se ha puesto en contacto con la portavoz del grupo municipal, Montserrat Barcenilla, para pedir que se le expulsara del mismo.

Montserrat Barcenilla, sin embargo, ha dejado claro que la intención de los tres concejales que formaron ese grupo es seguir trabajando juntos hasta las elecciones defendiendo el programa electoral por el que se presentaron hace cuatro años

Barcenilla ha dicho que no tiene miedo a la apertura de un expediente sancionador por parte de la Coordinadora Provincial, porque ya les invitó a abrirlo cuando se opuso al despido de un trabajador de esa formación política. En cuanto a la concejala Henar Alonso, ella no es militante de IU con lo que la Coordinadora no puede actuar en su contra.

Alberto López Casillas ha agradecido el apoyo de sus compañeras, apoyo que considera una de las pocas cosas positivas dentro de los malos momentos que está viviendo. Considera que la imposición que intenta hacer la Coordinadora Provincial de IU sobre la composición del grupo municipal "excede sus competencias, aunque no se puede esperar otra cosa de quienes están movidos por el odio y la sinrazón".