Sánchez Cabrera asegura que no fue invitado a la reunión con Pablo Casado

Se mantiene la tensión entre el presidente de la Diputación Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y la dirección del Partido Popular. Ayer el presidente nacional y diputado por Ávila, Pablo Casado, mantuvo una reunión con los diputados provinciales del PP. Una reunión a la que, según el presidente provincial del Partido, Carlos García, habían sido convocados "todos", incluido Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Pero esta misma mañana el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha desmentido a Carlos García y lo ha negado. "Yo no estuve presente en esa reunión porque no había sido convocado", ha dicho, "es verdad que tenía conocimiento de que iba a haber una reunión porque varios diputados provinciales me lo habían comunicado y luego posteriormente me informaron de la misma, pero no estaba convocado en esa reunión en el Partido Popular".

Pablo Casado dijo ayer que Sonsoles Sánchez-Reyes no era solo la opción decidida por la dirección nacional del partido para encabezar la lista al Ayuntamiento de Ávila sino que era también la persona elegida por la dirección provincial del partido. Ante esto, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se ha limitado a decir que "en esta cuestión todos los abulenses saben lo que ha pasado porque lo bueno que tenemos en Ávila es que somos todos conocidos, nos conocemos todos, y las cosas se saben, por lo tanto no tiene que venir nadie de fuera a contarnos lo que ha habido y lo que no ha habido".