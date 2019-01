Nueva final para un Dépor que se la juega ante el mejor Madridejos de las últimas temporadas

Tercera División 22ª Jornada

Madridejos vs Guadalajara (Domingo 16:30 Nuevo Campo de Madridejos)

Nueva final para el Guadalajara que con 5 derrotas consecutivas atraviesa por el peor momento de toda la temporada. Los morados no ganan desde el pasado 4 de noviembre y no puntúan desde el 2 de diciembre, circunstancia esta que les ha dejado en serio peligro de descenso a regional preferente, después de 35 temporadas consecutivas en categoría nacional. No será fácil salir de una situación que por el camino está dejando fatales consecuencias, fractura en el vestuario tras la derrota ante el Villacañas, llegada de nuevos jugadores y el rival de esta jornada, el CD Madridejos de Sergio Rubio que está haciendo una temporada histórica manteniendo al equipo en la parte media alta de la clasificación con aspiraciones de acabar sino en puestos de playoff, muy cerca de ellos. Por si esto fuera poco la historia también está en contra de los de Zanetti, el Dépor nunca ha ganado al conjunto toledano en su campo de Madridejos dónde los dos equipos se han enfrentado en seis ocasiones con un balance de 4 victorias del Madridejos y 2 empates del Guadalajara. Nada tendrá que ver este partido con el disputado en la primera vuelta y que terminó con la victoria 3-1 de los entonces dirigidos por Javi Meléndez con 2 goles de Samu y 1 de Huertas, dos jugadores que ya no están en el equipo. Los que sí estarán son las nuevas incorporaciones el central Roser, el extremo Juanra y el lateral Aller llegados esta misma semana. A falta de la última sesión de trabajo Zanetti que recupera a su compatriota Diego, tiene las bajas de Ablanque y Nader por lesión mientras que son duda Oscar Cabo y Pantxi.