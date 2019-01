Ganemos asegura que el gobierno local está olvidando al colectivo LGTBI /

El Pleno de septiembre de 2018 de Tres Cantos aprobó por unanimidad la moción Atención al colectivo LTGBI y adhesión a un Observatorio contra la LGTBfobia, presentada por Ganemos.

En esa moción se incluían algunos puntos como: Continuar mejorando en la atención al colectivo, incluir en los Presupuestos de 2019 una partida para poner en marcha el acuerdo anterior o adherirse a alguno de los Observatorios madrileños contra la LGTBIfobia.

Ahora, desde Ganemos Tres Cantos, aseguran que los dos últimos puntos no se han cumplido e instan al ayuntamiento a actuar en consecuencia.

Desde el ayuntamiento dicen que no entienden la actitud de Ganemos Tres Cantos y que no van a responder a “cuestiones que no son ciertas”.