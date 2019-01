La prueba del nueve

La enrachada delantera del Getafe C.F. (6º, 31 puntos), con Jorge Molina, Ángel y Jaime Mata en gran estado de forma, visita este sábado (Metropolitano, 16:15 horas) a la siempre solida defensa del C. Atlético de Madrid (2º, 41 puntos) en un duelo que servirá para medir la euforia del equipo azulón, que vive su mejor momento en años pero que nunca ha conseguido marcar un gol al equipo rojiblanco desde que lo entrena Simeone (28-0 de parcial en 14 partidos).

Los tres delanteros con los que cuenta Bordalás llevan viendo puerta consecutivamente desde el 15 de diciembre: desde entonces el ‘Geta’ ha jugado ocho partidos (cinco de LaLiga Santander y tres de Copa) y siempre ha anotado alguno de los tres arietes (12 goles en total a razón de cinco para Molina, cuatro para Ángel y tres para Mata).

Pero si algo caracteriza sobre el papel al duelo es el enfrentamiento entre dos equipos que conceden pocos goles: Oblak solo 13 y David Soria apenas 16, lo que sitúa a ambos conjuntos como los que menos encajan de la competición liguera.

No obstante, el Atlético se le da mal al equipo del Coliseum. No gana desde el 6 de noviembre de 2011, desde entonces todo han sido victorias rojiblancas salvo dos empates en 2013. Además el balance de enfrentamientos entre Diego Simeone y el Getafe da un aterrador dato: en catorce partidos los del Sur de Madrid no han conseguido perforar la portería rojiblanca ni una sola vez. 28-0 en 14 partidos. Aterrador.