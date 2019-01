Empieza la liga otra vez

Montakit Fuenlabrada (6-11) inicia la segunda vuelta de la Liga Endesa con el derbi (WiZink Center, domingo, 12:30) ante el Real Madrid (13-4) una vez olvidadas sus presiones de las últimas semanas: la clasificación para la Copa del Rey y la competición europea.

Dado que en ninguna de ellas se lograron las metas marcadas (clasificarse para la competición copera y pasar a la siguiente ronda en Champions League), no queda más consuelo que retomar el verdadero objetivo de la temporada: la permanencia.

Cierto es que el escenario no es el más propicio, con el Real Madrid intentando seguir el ritmo al Barça Lassa (15-2) en la lucha por el liderato, pero este calendario asimétrico y no idéntico el ‘Fuenla’ no tiene un paso del ecuador sencillo pues tras visitar a los blancos llegará un nuevo derbi ante Movistar Estudiantes (Fernando Martín, domingo, 2 de febrero) con la permanencia en juego y se visitará después (Palau Blaugrana, 10 de febrero) al líder.