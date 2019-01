DIRECTO | La excavación del túnel para localizar a Julen alcanza el metro y medio tras 13 horas de trabajo

Susana Elguea

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña de cinco años que murió asesinada en 2008 en Huelva, ha asegurado que los padres de Julen, el pequeño de dos años que cayó hace once días a un pozo de más de 100 metros de profundidad en Totalán (Málaga), están "fuertes" y afrontando esta última fase "con mucha fuerza". "Me han dicho que no han perdido la esperanza en ningún momento", ha asegurado Cortés, que lleva desde el primer día apoyando a los padres del pequeño; apuntando que estos no han tenido contacto directo con los ocho mineros procedentes de Asturias, que harán manualmente una galería horizontal para conectar el túnel vertical realizado con el pozo en el que está Julen.