El Río Duero Soria buscará otro triunfo en casa ante Textil

Después de dos victorias seguidas del Río Duero Soria como local, ante Palma, en el cierre de 2018, y ante San Sadurniño, en el arranque de 2019, la derrota del pasado fin de semana en Ibiza no debe ser óbice para que el equipo soriano siga mostrando su recuperación, tanto en juego como en resultados, de nuevo en Los Pajaritos, ante un rival directo en la zona media de la tabla como es la Textil Santanderina, en un horario diferente, ya que el partido será el domingo a las 12.00.

El entrenador celeste, Manolo Sevillano, confía en mantener el nivel exhibido en las últimas jornadas, incluido el duelo en la isla, donde el Río Duero tuvo opciones reales de, al menos, puntuar, y dar un poco más de sí. “Cuento con que no haya ya un equipo que se diluya, porque hace mucho que no pasa. Lo que ocurre es que el nivel nuestro cuando estamos en el partido o es igual al del rival o un poquito por debajo, así que muchas veces nos cuesta mantener el ritmo y mantenernos enganchados en el partido. De ahí que hemos perdido tantas opciones de varios 3-1 que hemos perdido, de varios 3-2 que los hemos tenido en la mano con muchos sets que teníamos… Tenemos que mejorar individualmente un poco cada uno y confiar. La dinámica no es que venga siendo mala. En los últimos resultados, ese 3-1 en Ibiza con la opción de haber podido ganar el tercer set, muy clara además, no ya por haber estado cerca, sino por haber estado encima, con ataques para ganarlo, pero no lo cierras y acabas perdiendo. Pero no venimos de una dinámica mala. El problema es que no está llegando con esto, falta un poco más. Con esto estamos siempre al límite y con el agua al cuello”.

Así, ante la competitividad existente en la competición, conla sorpresa de Manacor ganando en Almería este pasado fin de semana, Sevillano advierte de que el duelo ante los cántabros, que ya ganaron en la ida en Cabezón de la Sal, no será fácil. “Es un equipo que sin tener jugadores de estos que te destacan físicamente, de que sean una bestialidad, es un equipo que está jugando muy bien y por eso está dónde está. Y viene de ganar a L’Illa Grau, que para mí es un equipo que está al nivel de Ibiza este año. Sí que es verdad que a Textil se le nota mucho la diferencia de cuando juega en casa o fuera y espero que eso juegue otro favor”.

Además, el técnico hace cuentas y considera este partido en casa y el próximo a domicilio, como claves para el devenir de la temporada, con el objetivo de alejarse cuanto antes de los puestos bajos de la clasificación. “Este partido en casa con Santander y el próximo, sobre todo, en Manacor dónde les podemos dar un zarpazo y volver a mandar atrás, son los fundamentales ahora mismo”.