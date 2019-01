El Numancia viaja a Elche pendiente del tobillo de Diamanka

El Numancia visita mañana al Elche (18.00 h.) con la firme intención de sumar su primera victoria a domicilio, reforzados por el inesperadamente sufrido triunfo ante el Córdoba el pasado fin de semana en Los Pajaritos. El entrenador rojillo, Aritz López Garai, tiene claro que puede llegar ese primer triunfo lejos de Soria. “siempre estamos abiertos a la conseguir la primera victoria como visitantes. Ayer analizando nuestra trayectoria como como visitantes, hemos perdido los mismos partidos que como locales, solo hemos perdido 4. El tema es que no hemos conseguido ganar, hemos empatado en muchos campos. A ver si conseguimos que esta vez es la primera victoria y nos puede dar un poco de moral y de impulso para esta segunda vuelta, en la que fuera de casa vamos a tener que jugar contra seguramente rivales directos de la clasificación y poder coger sensaciones buenas ya”.

Con ya cinco puntos de ventaja sobre el descenso, los rojillos respiran más tranquilos, pero no deben confiarse ya que ahora afrontan tres duelos seguidos ante rivales directos en la zona media de la clasificación, Elche, Lugo y Almería. “Sobre todo para intentar coger impulso porque enero y febrero te marcan para el resto de la liga, no son muchos los cambios cuando ya acaba febrero y resulta una situación clasificatoria que no varía mucho excepto por grandes remontadas de grandes equipos y grandes plantillas. Nosotros sabemos la importancia que tiene este primer partido sin obviar que luego vendrán Lugo y Almería, que son también un equipos que están ahora mismo en la zona media baja, quitando el Almería que está un poquito más arriba, y son equipos con los que tenemos que intentar competir para ganarles, igual que contra otros, pero con ellos dos más si cabe y sabiendo por ejemplo que el Elche es un equipo al que le ganamos ya en casa, y a ver que somos capaces de hacer allí”.

López Garai tiene aún las bajas de Ripa y Dani Nieto, pierde a Carlos Gutiérrez, lesionado, y recupera a Escassi, que sustituye al canario en la convocatoria como única novedad en la lista. La incertidumbre es ver cómo está Diamanka. El senegalés, bigoleador ante el Córdoba, no ha entrenado con el grupo durante la semana por problemas en un tobillo, pero está en la citación que partió pasadas las 13.15 hacia tierras alicantinas. “Está en un buen momento de juego, más allá de los goles, que dan más vistosidad a su rendimiento. Esta semana no ha podido entrenar casi prácticamente nada por esas molestias, pero hoy ha podido trabajar con normalidad y por eso está en la convocatoria. Tiene opciones de estar en el once, en función de cómo evolucione su tobillo, veremos cómo calienta y en función de sus sensaciones tomaremos la decisión. Ojala pueda ser de la partida porque está en un buen momento”, insiste el entrenador.

Por su parte, el Elche, cuyo entrenador es el ex rojillo Pacheta, cuenta también entre sus filas con el central Dani Calvo, cedido por el Numancia, tiene varias bajas. No estarán en el Martínez Valero los lesionados: Neyder Lozano, Borja Martínez, Gonzalo Villar e Iván Sánchez. Como anécdota, el centrocampista franjiverde Xavi Torres ha marcado tres goles de penalti en las últimas cuatro jornadas.