Educación rectifica y acepta las pretensiones de colegios concertados sobre el proceso de matriculación

La delegación de Educación del Gobierno vasco en Álava rectifica y finalmente va a aceptar las pretensiones de varios colegios concertados de Vitoria sobre el proceso de prematriculación que arranca este próximo lunes. La polémica está centrada en el punto extra que otorgan los centros educativos a través de sus consejos escolares, un punto "decisivo" según explicó la delegada de Educación, Blanca Guerrero, este pasado jueves en una comparecencia pública.

El pasado lunes en una reunión entre la delegación de Educación de Álava y representantes de los colegios concertados de Vitoria, varios centros trasladaron su intención de premiar con ese punto extra a quienes eligieran el colegio como primera opción en su solicitud de matrícula. Según han explicado varias fuentes a la CADENA SER, la delegada de Educación les aclaró que no se iba a permitir porque se consideraba un criterio discriminatorio: la propuesta de esos centros concertados viciaba el espíritu de lo que pretendía el Gobierno vasco con los cambios que este año ha introducido en el proceso de matriculación.

Este año el sistema de matriculación ha cambiado. Ya no hay que poner tres centros educativos sino doce. Y lo más importante: no se barema sólo la primera opción, sino todas. El objetivo del Gobierno vasco es el de igualar las oportunidades de todos los centros y que no ocurra, como ya había pasado con anterioridad, que hubiera familias que se quedaran sin acceder a un centro porque lo habían puesto en segundo o tercer lugar a pesar de que tenían más puntos que quienes lo habían elegido como primera opción.

Es en este sentido en el que la delegación de Educación de Álava rechazó inicialmente la petición de esos colegios concertados de Vitoria. Así lo explicó además la propia delegada de Educación, Blanca Guerrero, en la comisión de garantías que se celebró el martes y que reúne a diversos agentes del sector.

A lo largo de la semana varios centros concertados de la ciudad comunicaron a Educación que asumían la decisión del Gobierno vasco pero que se reservaban el derecho a tomar otras medidas. Sobre la mesa, una posible impugnación del proceso de matriculación en Álava.

Este viernes, por sorpresa, los centros educativos de Álava han recibido un mail "urgente" de Educación en el que rectifica y explica que los centros podrán conceder su puntuación a las familias que soliciten el colegio en primera opción. Este viernes vencía el plazo para comunicar a Educación el destino del punto que deciden los consejos escolares.

Mail "urgente" en el que Educación confirma su cambio de criterio / CADENA SER

"Lo ocurrido es un fraude", denuncian las AMPAS de las escuelas públicas agrupadas en Denon Eskola. Uno de sus portavoces, Mikel López de Santiago, ha explicado que "el conceder ese punto a las primeras opciones desvirtúa el proceso e invalida la pretensión de igualar todas las opciones".

Aunque la potestad es de cada delegación territorial, el departamento de Educación ha señalado que este criterio ya se permitía en Bizkaia y Gipuzkoa y que se ha decidido ampliarlo a Álava.