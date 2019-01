Cerca de un millar de personas se han movilizado este sábado desde distintos puntos de la Ribera para acudir a la manifestación regional que se ha celebrado en Valladolid con el lema “Nos sigue doliendo la sanidad”. Además de numerosos coches particulares los participantes ribereños han llegado en diez autobuses, cinco de Aranda, dos de Huerta de Rey y la zona de Araúzo, otro de Roa, uno de La Horra y otro más de Sotillo. La participación del medio rural ha sido decisiva para que la Ribera del Duero haya tenido una significativa presencia en la manifestación que ha movilizado este sábado 26 de enero, según la organización, a unas 50.000 personas de toda Castilla y León en un gesto unánime por una sanidad pública de calidad. Y es que, como subrayan desde la Coordinadora comarcal por la salud “en Aranda las cosas están mal, pero en los pueblos están fatal”. Así quedaba patente en muchos de los lemas que el grupo de manifestantes ribereños coreaba en su recorrido, con eslóganes como “Aranda de Duero, sin médico me muero” ó “Los pueblos se mueren sin sanidad”. Incluso han “reciclado” una coplilla de los pasados carnavales para recordar que entre las carencias de la comarca, además de las infraestructuras, también están las deficiencias en sanidad y el retraso en la construcción del nuevo hospital “Aranda no tiene tren, tampoco tiene autovía, si no tiene Sanidad, Aranda se moriría.”

A lo largo del recorrido también se han lanzado otras exigencias con lemas como “Por una sanidad pública y de calidad” además de solicitar reiteradamente la dimisión del Consejero de Sanidad.

La Coordinadora por la salud de la Ribera se ha mostrado muy satisfecha de la respuesta que en esta ocasión han recibido a su convocatoria tanto de la población arandina como muy especialmente de quienes viven en los municipios más pequeños, que se han movilizado para mostrar su descontento con las carencias que no solo viven a diario, sino que se han agravado en los últimos tiempos.

Desde la Ribera esperan, como el resto de plataformas por la salud de otras provincias y comarcas de Castilla y León, que este grito ciudadano tenga una respuesta de las instituciones, muy directamente de quienes tienen la responsabilidad de la gestión sanitaria. “Ante esta movilización ciudadana alguien se tiene que tomar en serio una respuesta”, aseguran. Junto con el resto de plataformas convocantes, agrupadas en la Coordinadora por la Salud de Castilla y León, evaluarán en los próximos días la movilización de este sábado y sus implicaciones y ofrecerán públicamente una valoración común. Desde la Ribera, en cualquier caso, subrayan, desde el lado positivo que esta manifestación multitudinaria y sobre todo tan diversa en cuanto a la procedencia de sus participantes es ya una buena noticia porque apunta que detrás ha habido mucho esfuerzo en lugares distintos que ha tenido una respuesta en la ciudadanía. Consideran que se trata de una muestra de que está resurgiendo en Castilla y León un esfuerzo colectivo en bien de lo común que hay que cuidar y potenciar.