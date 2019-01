Un "gordo" simpático y tardón

Se retrasó un poco más de un mes pero “El Gordo” ha visitado Aranda de Duero. Ha sido este sábado 26 de enero en el Sorteo Extraordinario Niños de San Ildefonso” cuando la administración de Lotería Mayte ha repartido 600.000 euros correspondientes a un billete del número 14.821, agraciado con el primer premio del sorteo de esta jornada.

Desde la administración de lotería su responsable José Luis Serrano confirma que los diez décimos del afortunado billete se han vendido en ventanilla. “Lo sé porque es uno de nuestros números abonados, que son los que primero ponemos a la venta a comienzos de semana.”

Un número con historia

Se da la curiosa circunstancia de que la administración ribereña comenzó hace años a traer este número en concreto a petición expresas de un cliente que solicitó jugar con esta combinación de cifras a la que estuvo abonado durante mucho tiempo. Quien sabe por qué circunstancias hace unos cuatro años dejó de confiar en la suerte del 14.821, número al que dejó sin un cliente fijo. Pese a ello los responsables de la Administración de Lotería Mayte mantuvieron su oferta al resto de clientes “Era un numero bonito, no como otros, que no resultan tan atractivos para la gente. Y como era simpático, lo seguimos pidiendo” Una opinión que a buen seguro hoy comparten, al menos, diez personas de Aranda que cuentan en sus manos con un boleto del 14.821, aunque quizá haya otro que no le verá ninguna gracia.