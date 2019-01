Estrenos camino del esperado despegue

La Cultural busca el despegue definitivo ahora que ha dado una vuelta de tuerca a su plantilla y la liga entra en su segunda fase. El equipo leonés está en buena posición, a tres puntos del líder, pero aún fuera de los puestos de play-off y no quiere esperar más para mostrar su poderío. Acude a Las Palmas concienciado y reforzado en sus filas con la llegada en los últimos días de dos incorporaciones que, a pesar del escaso tiempo de rodaje, cuentan con serias opciones de debutar desde el inicio en el Anexo del Estadio Gran Canaria.

José Manuel Aira pareció mostrar sus cartas en la última sesión de trabajo antes del partido (domingo, 13:00 horas). La ausencia por sanción de Yeray González (su familia estará en el campo, pero no el jugador) adelantará la posición de Jesús Bernal al pivote defensivo. Con esta idea trabajó el técnico berciano durante buena parte del ensayo lo que, ante la escasez de centrales, implicaría el estreno de Pablo Vázquez como pareja de Iván González en el eje de la zaga. Contundencia y agilidad. Una mezcla demandada. También Borja San Emeterio apunta al once inicial en detrimento de Saúl González. El lateral cántabro viene en forma, no obstante hace dos semanas disputó los 90 minutos en el CD Lugo-Extremadura.

No se acabarían aquí las variaciones en la formación leonesa. Josep Señé está listo para recuperar su puesto en el equipo tras su reaparición de la pasada jornada, aunque la superficie sintética no sea el mejor escenario para un futbolista que sale de lesión. Sergio Marcos sería el sacrificado, al igual que Hugo Rodriguez que, esta vez, parece haber perdido la carrera por uno de los extremos en beneficio de Zelu. Los lesionados Romero, Liberto y Mancebo, aunque éste ya se ha reincorporado al grupo, se quedaron en tierra, pero no Aarón Piñán, el canterano que tanto gusta a Aira.

Más allá de los nombres elegidos, la Cultural se obliga a lograr la regularidad en sus victorias. En su trayectoria reciente hay pocas derrotas y cierto sufrimiento para arañar puntos de tres en tres. Tras el gazapo en Bouzas pone a prueba su capacidad de adaptación en el adverso medio en el feudo canario donde le esperan el viento y la hierba artificial. También un rival rocoso, que en la ida dio la campanada en el Reino de León, y en crisis de resultados, pero con el espaldarazo de un importante fichaje de última hora.

Está en el aire el concurso en este partido de Erik Expósito, delantero de la cantera unionista, ha recalado de nuevo en Las Palmas At. tras abandonar el Córdoba CF con un bagaje gris. Esta misma temporada ya jugó en el filial amarillo (jornada 1) y el curso anterior marcó 8 goles en 24 encuentros, números que le brindaron la ocasión de dar el salto al primer equipo con el que disputó diez partidos (1 gol), aunque su estreno en Primera se remonta a la 16/17 cuando Quique Setién le dio dos veces la titularidad.

El regreso de Expósito tiene incidencia directa con los problemas de Las Palmas At. para ver puerta (es el peor realizador del grupo con 14). Solo ha marcado un tanto en las últimas cinco jornadas, dato que ayuda a entender su deficiente balance de siete semanas sin ganar. Con antelación al delantero canario llegó el también punta Alberto Reina, procedente del Ceuta, que debutó el sábado ante el Unionistas, partido en el que Juanma Rodríguez, ante el desaguisado de los primeros minutos (3-0 en 41 minutos) hizo dos cambios mediado el primer acto. Sin embargo, sus datos defesivos son más que correctos (20 goles encajados) a pesar de que uno de sus baluartes, Eric Curbelo, fue repescado sobre la marcha por el conjunto principal.

UD LAS PALMAS AT: Josep; Fortes, Alex Suárez, Camacho, Jeremies Valerón; Josemi, Fabio González; Cedrés, Kirian, Joel; Molina.

CULTURAL: Palatsi; San Emeterio, Iván González, Pablo Vázquez, Viti; Bernal, Señé, Capilla; Zelu, Aridane y Ortiz.

ÁRBITRO: Peña Varela (Andalucía).