El UCAM CF visita al Don Benito y el FC Jumilla al R. Granada

El UCAM Murcia CF tiene una ocasión de oro para meterle más presión al FC Cartagena. Todo pasa por lograr la victoria en el campo del Don Benito (domingo, a las 12:00 horas), un conjunto de la zona baja de la clasificación que recibe a los universitarios después de caer goleado en el Cartagonova por 4-0. Mientras que los murcianos con 44 puntos están a tan solo uno del líder, el FC Cartagena, el cuadro andaluz lleva 17, por lo que tiene la permanencia a seis puntos y a cinco el play out. En caso de lograr el triunfo ante un equipo peleón en casa pero más modesto, se situaría por delante de los cartageneros y obligaría a estos o no dejarse sorprender por la tarde en su campo contra el Recreativo de Huelva.

El conjunto extremeño, más complicado de batir en su campo, lleva una victoria, dos empates y cinco derrotas en las últimas ocho jornadas. Buena parte de lo que suceda en Don Benito dependerá de cómo se encuentre el terreno de juego. Los locales, con problemas con el gol, que es lo que marca las diferencias, tienen excesiva dependencia de su delantero Agudo, que suma 5 goles. La mayor parte del resto de los goles llegan desde la segunda línea. El bloque de Munitis ha demostrado su capacidad y sería sorprendente que no ganara en Don Benito. Su peor enemigo sería confiarse excesivamente ante un rival más débil.

Por cierto, que el club murciano se ha apresurado a hacer públicos los precios de las entradas para el derbi que el domingo día 3 de febrero se jugará en La Condomina. El FC Cartagena visitará el feudo del UCAM Murcia CF a las 12:00 horas y los precios son los siguientes: 20 euros la tribuna, 15 la grada lateral y 10 el fondo; los abonados entrarán gratis. Los aficionados visitantes tendrán 1.500 entradas de la grada lateral al precio de 15 euros. Lo que es seguro, aunque no se sabe el orden, es que se enfrentarán primero contra segundo.

El FC Jumilla también jugará a las 12:00 horas su partido este domingo. Tiene que visitar el campo de un Recreativo de Granada que parece perder fuelle y que se puede meter en un problema como no levante cabeza. Con las entradas y las salidas en el equipo de Pontes, la última ha sido la marcha de Ángel Robles al Lorca Deportiva, lo más importante es que el técnico portugués consiga que no se rompa el equilibrio. No parece que el conjunto vinícola vaya a meterse en la zona peligrosa de la tabla ni que llegue a tiempo de luchar por una plaza de play off, ya que hay muchas novias, pero su papel puede ser fundamental. El FC Jumilla puede ser juez a la hora de decidir quién va a estar arriba y también abajo. El equipo granadino suma 25 puntos y su oponente está en una zona más tranquila con 29.