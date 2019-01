Los trabajadores de Made respaldan por unanimidad la propuesta de Imedexsa

Los trabajadores de Made Torres y Herrajes, la factoría de estructuras metálicas ubicada en Medina del Campo que se encontraba desde hace meses en concurso de acreedores, ratificaron en la tarde noche de hoy por unanimidad su respaldo a la última propuesta de compra planteada por Gregorio Peña, propietario del grupo Imedexsa (Industrias Mecánicas de Extremadura).

En total 95 de los 96 trabajadores de Made se adhirieron al acuerdo (el único que no lo hizo no asistió a la reunión) estampando sus firmas de manera individual en una asamblea celebrada en un centro cívico de la localidad vallisoletana. “Esto parece un milagro”, señaló en declaraciones a Ical el secretario autonómico de FICA-UGT, Juan Carlos López, que reconoció que dos años después de que se desatara el conflicto “la gente está esperanzada”, si bien “todavía quedan muchas cosas por hacer”.

Según explicó, atrás pueden quedar “muchos meses en un proceso que ha sido muy largo y muy duro”, que comenzó con impagos, retrasos de nóminas y EREs, e incluso un intento de expediente de extinción de empleo que intentó la empresa y detuvo el Gobierno autonómico.

En la última propuesta planteada por el comprador y ratificada por los trabajadores, Imedexsa se compromete a subrogar a la mayor parte de los trabajadores (75 de los 96), con unas condiciones económicas lineales durante los dos primeros años, y luego según la valía de cada uno y el cargo que desempeñe el sueldo se modificará.

Además, se ha descartado la posibilidad de plantear un expediente de regulación de empleo extintivo para el 10 por ciento de la plantilla, como se barajaba ayer jueves, y la fórmula que se empleará serán las prejubilaciones para quince de los trabajadores. Si el Fogasa no se hace cargo de la indemnización que les corresponda, la pagará el empresario, según la última oferta ya ratificada.

En el aire queda el futuro de los trabajadores de la oficina técnica, a quienes se evaluará en los próximos meses. “El comprador no dice que no cuente con ellos, pero dice que todavía no les conoce y que tiene que ver en qué puesto les puede ubicar, y si alguno quedara fuera se haría cargo él también de la indemnización”, señaló López.

Los siguientes pasos a seguir, una vez que antes de la medianoche de hoy viernes el empresario presente su oferta formal al administrador concursal, serán la elaboración por parte del administrador de un informe para el juez, la previsible adjudicación y tras ella se abrirá un periodo de reclamaciones.

A continuación comenzarán las obras de adecuación de las instalaciones, ya que “la fábrica está prácticamente para tirarla”, en palabras de López. El proyecto de Imedexsa, de hecho, contempla el derribo de dos de las naves y la incorporación de nueva maquinaria, con el objetivo de iniciar en julio o agosto de nuevo la actividad de la factoría.