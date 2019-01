Más de 50.000 personas se manifiestan en defensa de la sanidad

No se recordaba una movilización de esta envergadura en defensa de la sanidad, como la desarrollada este sábado 26 de enero en Valladolid, en la que no faltó nadie, porque no sólo estaban los médicos, enfermeros y pacientes, también los sindicatos agrarios, asociaciones de todo tipo y colectivos que con su presencia se han solidarizado con un problema que “es de todos”, tal y como una y otra vez se encargaban de recordar.

Más de una quincena de plataformas y mesas provinciales y comarcales de Castilla y León en defensa de la sanidad pública en la Comunidad han participado en la manifestación que ha colapsado éste sábado las calles de Valladolid.

Bajo el lema 'Nos sigue doliendo la sanidad' las plataformas cívicas han vuelto a reivindicar cuestiones como "poner fin a los recortes", además de "recuperar el empleo perdido" y "reducir las listas de espera", entre otras proclamas.

En su manifiesto las plataformas por la sanidad pública de Castilla y León han vuelto a pedir al Gobierno Autonómico, poner fin a los conciertos con la sanidad privada o el compromiso por parte de la Consejería de nombrar a los gerentes hospitalarios por sus méritos profesionales y no por sus "afinidades políticas".

Los manifestantes insisten en la necesidad de que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, dimita; una cuestión que "no puede esperar" tres o cuatro meses hasta que haya un nuevo gobierno porque la situación puede ser "irreversible".

Esta es una de las principales cuestiones que se piden con una protesta que ha reunido en Valladolid a las plataformas de Ávila y Burgos en la Plaza Madrid, a las de León y Palencia en Zorrilla, a las de Salamanca, Segovia y Soria en el Paseo de Filipinos y a las de Zamora y Valladolid en Estación (esquina con Recondo) para confluir todas en Portugalete, donde se ha leído el manifiesto por parte del presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.

Según reza el manifiesto de la manifestación “Mientras el servicio público de salud se desmorona, los reclamos publicitarios y las cuentas de resultados del negocio privado de la salud crecen; en el camino, miles de personas desprotegidas en su derecho a una atención sanitaria de calidad e igualitaria. A la visión autocomplaciente de los políticos de la Junta, revestida de ratios y estadísticas con que poder adornarse, la preocupación y desesperación de las personas usuarias que viven el día a día de la desatención”.

El manifiesto prosigue, “Como capitán de este barco a la deriva un Consejero “quemado” –y un Gobierno que le cobija– incapaz de gestionar, que elude su responsabilidad y que compendia todas las sospechas del obediente colaborador en urdir un camino, iniciado hace décadas, para llevarnos a estos resultados. Por ello, las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de CyL. Consideran que este Consejero es el primer lastre del que desprenderse para revertir la actual situación. Consejero, bien sea porque no sepa, no pueda o no quiera, ¡dimita!”.

“Nos queda la esperanza. La sociedad de CyL. que se organiza para defender una de las joyas con que presumía: su Sanidad. Son ya todos los sectores afectados quienes se movilizan: usuarias, trabajadores de la salud, ayuntamientos…; organizaciones vecinales, sindicales, políticas y plataformas sociales en defensa de la sanidad pública, que nacen en todas las comarcas y ciudades importantes de la Comunidad, proporcionando un cauce organizado para hacer valer todas las demandas; en la calle, en las instituciones públicas, en las mesas de negociación, en los consejos de salud…. Este el principal aval de regeneración de un sistema sanitario público que quieren arrebatarnos. Todas las personas juntas para gritar ¡Nos sigue doliendo la Sanidad! y desde ese clamor volver a congregar a todas las castellanas y leoneses en la ciudad de Valladolid el 26 de Enero, para hacer valer las pretensiones que hace un año ya reclamábamos:

Acabar de una vez por todas con los recortes de los años pasados y conceder un mayor peso en los presupuestos a la atención primaria, especialmente en el medio rural.

Recuperar todo el empleo perdido en el sistema sanitario público y dignificar el trabajo de sus profesionales.

Reducir todas las listas de espera, las quirúrgicas y las diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada.

Fortalecer un modelo de sanidad 100% público y acabar con el modelo público-privado del HUBU, una sangría para las arcas públicas de esta Comunidad.

Impulsar programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito de la atención primaria.

Introducir la perspectiva de género en el análisis de los problemas de salud y en la promoción de la misma.

Acercar la atención especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área.

Regular por Ley la restitución del derecho a recibir asistencia sanitaria para todas las personas que residan en nuestro territorio.

Nombrar a los responsables de las gerencias atendiendo a su perfil profesional e introducir medidas de transparencia en su gestión económica.

Cumplir rigurosamente la Ley de Incompatibilidades del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública.

Poner en funcionamiento cauces eficaces de participación social y profesional en todos los niveles del sistema sanitario.

Las plataformas piden la dignificación de la sanidad pública y "hacer frente" a la "ola privatizadora" en unos tiempos en los que aseguran que se oye a formaciones políticas que defienden las "virtudes" de lo privado.

Asimismo, reivindican recuperar "todos los niveles de atención" anteriores a la crisis frente al "desprestigio" para beneficio de terceros y tratan de hacer una llamada de atención sobre el medio rural, una de las peculiaridades de Castilla y León.

La manifestación se produce después de que las plataformas consideren que han logrado algunos de sus objetivos, entre ellos sensibilizar a la población de que el derecho a la salud está amenazado, la complicidad entre usuarios y trabajadores de la sanidad, consolidar las plataformas y mareas y el derecho a la participación en la gestión de Sacyl, aunque sólo sea como invitados, mediante su presencia en el Consejo Castellano y Leonés de Salud.

Localidades de la comunidad donde la situación es especialmente grave como Ponferrada, Salamanca, Zamora, Burgos o León también se han dejado oír. Mesas ciudadanas de carácter comarcal se han sumado a la manifestación, como la de Astorga y comarca, que denuncian las "calamidades" por las que pasan los pacientes en estas áreas rurales, que tienen que "sufrir" día a día la "falta de personal y medios" en sus centros de salud.

Entre los problemas existentes en estos pequeños municipios, la intranet del servicio médico falla "día sí y día también", lo que provoca "fallos continuos" a la hora de expedir las recetas, a lo que se une la pérdida "constante y progresiva" de las especialidades médicas en los pueblos.

Las plataformas recuerdan que han pasado el verano más conflictivo que se recuerda, especialmente por los numerosos consultorios de los pueblos exhibiendo en sus puertas el cartel: “hoy no se pasa consulta”.

También han estado presentes los sindicatos de trabajadores UGT y CCOO entre otros, un apoyo para evitar la "privatización" de los servicios sociales. No han faltado a la cita partidos políticos como el PSOE, o Podemos, con su portavoz Pablo Fernández quien señala que “El PP concibe la sanidad como un negocio, no como un derecho. Actualmente, la situación de la sanidad pública es peor que hace un año habiéndose agravado los problemas que padece en la comunidad con el drama del estado de la sanidad en el medio rural"

Ante esta situación, el partido morado propone incrementar las plazas de MIR doblando el presupuesto actualmente destinado a las mismas (de los 59 a los 100 millones de euros) e incentivar la cobertura de plazas difíciles económicamente, con un doble cómputo en el concurso de traslados y ligándolas a proyectos de formación e investigación; subir exponencialmente el presupuesto de inversiones reales en sanidad; promover la desaparición de los conciertos sanitarios invirtiendo en recursos públicos y ampliación del horario como manera de acabar con las listas de espera; el refuerzo de la atención primaria y la sanidad rural es imprescindible para Pablo Fernández que ha insistido en la necesidad de variar el modelo de agudos de la sanidad de CyL por el de crónicos debido a la demografía de la comunidad que indica un índice de envejecimiento poblacional progresivo.

El procurador de IU, José Sarrión, asegura que la masiva respuesta ciudadana tiene que ver con la “indignación contra la gestión de la Junta llega a todos los rincones de Castilla y León”.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, valoró la sanidad de Castilla y León, entre las “mejores” de España, aunque reconoció “algún problema”, pero afirmó que no se resuelve con la asistencia a una “manifestación con fines electoralistas”, ni con la dimisión del consejero, sino con “trabajo, rigor, diálogo y colaboración” con quien tiene las competencias (Gobierno) para aumentar las plazas MIR.

“Intentan utilizar un problema en beneficio electoral, convierten la manifestación en un acto electoral para erosionar al Partido Popular”, criticó de De la Hoz, que recordó al PSOE que en comunidades en las que gobierna, como Valencia, Castilla-La Mancha o Extremadura, la sanidad “está peor” y no se manifiestan. “Hay problemas, sí; es mejorable, sí; pero hay que ver cómo está en España, igual aquí no se está tan mal”, argumentó.

Por último, se preguntó si la manifestación está justificada, para expresar el respeto a quien la ha convocado, pero calificó de “poco justificable que quien dice que la sanidad está aquí mejor que en otras comunidades, se manifieste”, en referencia, en especial, a la oposición socialista.

Por su parte el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, manifestaba en su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su respeto por la manifestación en defensa de la Sanidad pública, pero ha reprochado el "oportunismo político" de algunas formaciones que "creen que tienen que situarse al frente" de esas manifestaciones.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Herrera ha querido defender también el "enorme esfuerzo" que la Junta lleva a cabo para abordar los problemas relacionados con la "carencia de profesionales" en la Sanidad y ha recordado que este servicio en Castilla y León ofrece "estándares de calidad reconocidos" por los ciudadanos e incluso por las "asociaciones más críticas".

El máximo dirigente de la Junta de Castilla y León ha mostrado su respeto a "todas las movilizaciones y a toda expresión democrática" que los ciudadanos lleven a cabo, pero también ha apuntado que no valora "tanto" el "oportunismo político" de determinadas fuerzas que "creen que tienen que situarse al frente de esas movilizaciones". En todo caso, ha asumido que en otras comunidades autónomas se están llevan a cabo movilizaciones sociales también y que quizás ocurre "a la inversa".

Herrera ha destacado, por otro lado, el "enorme esfuerzo" que lleva a cabo la Junta para afrontar los problemas relacionados con la falta de personal en la Sanidad y que, en el caso de Castilla y León, afectan "especialmente" a la Atención primaria que es una de las especialidades que, como ha apuntado, "más relación tiene con el medio rural".

Pero, ha subrayado, la Administración regional trabaja "todos los días" para que la sanidad pública sea, "con sus limitaciones y sus carencias, una realidad viva que funciona" y que, ha incidido, ofrece "estándares de calidad reconocidos casualmente por los propios ciudadanos y por algunas de las federaciones y asociaciones más críticas en la defensa de la sanidad pública", quienes según Herrera valoran la sanidad de Castilla y León "muy por encima de la media" de España.