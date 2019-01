El Celta viaja a Valladolid para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada por la situación en la que se encuentra el equipo que ya acumula cuatro derrotas consecutivas. Miguel Cardoso no podrá contar para este partido co Iago Aspas, David Costas y Okay Yokuslu que sigue con molestias, son los lesioandos del Celta. Cabral se ha quedado fuera de la convocatoria junto al apartado Emre Mor, Mazan e Iván Villar. Manolito Apeh viaja con el equipo y es probable que Hoetd pueda debutar.

Cardoso no se siente cuestionado. "No tengo tiempo de pensar si mi cargo está en peligro. Hay una ilusión muy grande entre nosotros y si el entrenador no tiene la capacidad de trabajar como si fuera el primer día no va a traer cosas al equipo va a restar. Tengo que dárles la seguridad a mis jugadores de que son capaces de competir al máximo nivel. No me preocupa mi posición"