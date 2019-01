Fran Fernández: "Orgulloso de mis futbolistas"

Primera derrota después de nueve partidos para el Almería. Un gran Osasuna, firme candidato al ascenso, aprovechó un contragolpe en la segunda mitad para que Brandon Thomas superara a René Román y dar los tres puntos a su equipo. La Liga ofreció dos jornadas consecutivas en casa al equipo, aunque solo ha podido sumar un punto. En su valoración después del encuentro, Fran Fernández matizó que en los últimos metros no están finos: “Parece que necesitamos generar muchas ocasiones de gol para acertar. Es lo único que nos está faltando, porque se vio un partido igualado en el que tuvimos más oportunidades que el adversario”.

Destacó el entrenador que el Almería, a pesar de caer, es capaz de mirar a los ojos a los rivales que quieren subir: “Orgullo de mi equipo, de competirle de tú a tú a estos grandísimos clubes”. Y es que Osasuna anduvo listo y esperó su momento para asestar el golpe definitivo al encuentro. Analizó Fran lo ocurrido: “La sensación es que a mediados de la primera parte y al final del partido quisimos ser demasiado verticales, la defensa rival también juega, y fueron superiores”.

Arriesgar

El Almería terminó jugando con tres delanteros: Álvaro Giménez, Pablo Caballero y Ermedin Demirovic. Además, quitó a Yan Eteki en la segunda mitad para dar entrada a Sergio Aguza. No fue una sustitución obligada por lesión, sino por sistema: “Venía con molestias, pero el cambio por Aguza fue para meter un jugador más de ataque. Era una variante trabajada”. En esta línea, Fran Fernández entendió que el desarrollo de los últimos minutos les iban a llevar a un empate, pero Osasuna fue determinante en el área con la acción de Brandon. “Hemos arriesgado sacando todo lo que teníamos, porque el empate no nos valía en un principio. En un contragolpe, cuando parecía que el duelo caía de nuestro lado, nos marcan y queda felicitar al rival”.

Gran rival

El oportunismo y la calidad también deciden los partidos y el Almería sí le hizo frente a Osasuna, con oportunidades claras como la de José Corpas, pero las dinámicas marcan y los rojiblancos han entrado en la fase donde la pelota no quiere entrar -son tres jornadas consecutivas sin ver puerta-. Fran Fernández recordó que las señas de identidad no se pierden ni con las derrotas: “Se lo complicamos a los rivales. Quien quiera ganarnos tiene que hacer un grandísimo partido, como Osasuna. Sabíamos de su dinámica positiva, pero nos faltó más acierto en los metros finales”.

La plantilla

Después de nueve jornadas invicto, perder ante Osasuna no debe afectar al vestuario. Con 30 puntos, sigue en la zona tranquila, justo el objetivo que le habían encomendado al cuerpo técnico y la plantilla allá por el mes de julio. Aunque hablar de Play Off puede quedar lejano, el Almería no tiene que desviarse de la línea de la temporada: “Se está compitiendo bien, y me siento orgulloso, porque si hay que perder hay que hacerlo así, dando la cara y teniendo ocasiones. Quizá el día que merezcamos menos habrá más acierto”. El viernes visita al Málaga, con el que perdió en la Liga y venció en Copa del Rey.