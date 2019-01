La Brigada de Salvamento minero reivindica su continuidad tras el rescate de Julen

Los ocho miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa que participaron en el rescate de Julen en Totalán han comparecido este domingo en rueda de prensa para explicar los pormenores técnicos del rescate.

Han defendido la labor de todos los participantes en los trabajos para llegar al pequeño, y han asegurado que la tardanza en alcanzar el lugar donde estaba el niño no fue injustificada, sino que han tenido que ver con las dificultades sobre el terreno que les han obligado a adaptarse; sin embargo, ha señalado que durante las labores de "picado a mano", no se encontraron con ningún problema de tipo técnico que añadiera mayores dificultades a las labores.

Sergio Tuñón, el jefe de la brigada ha sido el encargado de dar voz a todo el equipo y ha dado las gracias al geólogo que desde el tercer día se unió al equipo y que fue quien dibujó los tres escenarios posibles con los que podrían encontrarse antes de decidir sobre el uso de microvoladuras; es decir, que la cuarcita (cuya dureza lo convierte en un problema a la hora de picar), estuviera por encima de sus cabezas, de frente o un escenario intermedio que fue el que encontraron: que estuviera a media altura. El jefe de la brigada ha asegurado también que este rescate por tratarse de un niño ha sido especialmente sensible, a lo que ha ayudado la colaboración entre fuerzas.

Por lo demás, Sergio Tuñón ha asegurado que se han sentido desbordados por todo el seguimiento mediático pero ha agradecido las muestras de cariño; no tanto que se les calificara como héroes, sobre todo, en un momento dado cuando aún no habían hecho nada. Sin embargo, ha servido, ha dicho, para poner el foco en la existencia de la brigada, que tras 107 años de vida, deberá reinventarse para sobrevivir al fin de la minería de carbón. Ha comparecido junto a los rescatadores, el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal que ha asegurado que el futuro de la brigada no está en cuestión.

Además, se ha puesto en marcha una petición a través de la plataforma de recogida de firmas Change.org, dirigida a la Fundación Princesa de Asturias con la que se pide que se entregue el galardón a la brigada de salvamento de Hunosa. La petición la realiza una nieta y bisnieta de mineros y lleva recogidas ya más de 180.000 firmas.