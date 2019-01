Luis García: "O somos contundentes y compactos o nos vamos a Segunda"

El entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, afirmó en rueda de prensa tras la derrota de su equipo por 3-0 en Mestalla que si su equipo no es contundente y compacto se irán a Segunda División.



"Estoy totalmente decepcionado y todo lo que diga aquí, ya lo acabamos de hablar en el vestuarios. O cambiamos de una puta vez o nos va a costar muchísimo. Los equipos que están en nuestra situación juegan de otra manera. Tenemos que convencernos de que somos un equipo de abajo", agregó tras el partido.



"El segundo gol no nos lo pueden meter en la vida", agregó Luis García, quien señaló que en otros partidos han estado bien, pero que no se puede jugar como el equipo lo ha hecho en Mestalla.



"Tenemos que ser un equipo de la zona clasificatoria en la que nos encontramos", continuó Luis García, quien dijo que se pasa las veinticuatro horas con la mente puesta en cómo mejorar y eso es algo que también deben hacer los futbolistas.



"Ya no nos valen excusas, hay que saber donde estamos a partir del partido de esta semana en La Cerámica. Hay que reducir los riesgos en nuestra área. Yo transmito lo que han dicho los jugadores en el vestuario", continuó.



"Desarrollamos bien el fútbol en el centro del campo, pero en las áreas somos un equipo muy débil. Nos cuesta tirar, centrar y defender", indicó el técnico del Villarreal.

