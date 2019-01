Jarro de agua fría en Alcorcón (2-1)

El Córdoba sigue sin ganar y sigue dejando pasar jornadas para convertir una hipotética salvación en algo épico. En Alcorcón desperdició la segunda parte, tras hacer un partido más que serio en la primera. El gol de Andrés permitió irse al descanso en ventaja, pero tras la salida del vestuario, el equipo ya no existió. Se limitó a defenderse (mal, por cierto) y a dejar pasar los minutos hasta que su rival consiguió dar la vuelta al marcador.

De entrada, la alineación llamó la atención porque el Córdoba salió con dos delanteros y una banda izquierda formada por Galán y Quezada. No tenía mala pinta y lo cierto es que en la primera parte, salvo una ocasión del Alcorcón, se sufrió muy poco. Es más, Andrés marcó y permitió soñar con un triunfo tan necesario.

La segunda parte fue otro cantar. El Córdoba no existió. No jugó a nada y además, aparecieron errores en defensa imperdonables, sobre todo en el segundo gol rival, donde Fernández y Vallejo se cubrieron de gloria.

El mercado invernal debe aún dar muchas vueltas porque en este Córdoba se necesita más que una revolución para aspirar de verdad a salvarse. Fernández demostró que no está para jugar. Vallejo erró más que acertó. Quezada fue un quiero y no puedo constante, igual que Galán. Piovaccari no existió, igual de Araújo. De las Cuevas estuvo flojo... Solo Andrés Martín y Carlos Abad (y en menor medida Luis Muñoz) se salvan de una floja actuación general.

Lo mejor, que la distancia con la salvación sigue igual (con un partido menos) y que queda mucho por delante como para que nadie tire la toalla, pero hay que dar un golpe en la mesa ya. Sí o sí. Esta semana habrá fichajes y con ellos ese cambio necesario para soñar con una permanencia que de nuevo se ha puesto complicada.