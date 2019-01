Ferreiro: "Después de las municipales veremos si hay que dar un giro a En Marea"

Las mareas municipalistas, preocupadas por la situación de En Marea. El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, pide que se aplace cualquier decisión sobre el futuro de Luis Villares hasta después de las elecciones municipales. “Yo creo que ahora hay que centrarse en las municipales, porque es lo que toca, y después habrá tiempo para analizar lo que pasa a nivel autonómico, si hay que dar un giro, eso ya se verá, ahora mi cabeza está ocupada en A Coruña y en la acción de gobierno”, asegura.

En declaraciones a la SER, Ferreiro se muestra reticente a aceptar la participación de Villares en su campaña. “La estrategia de campaña tendremos que verla en su momento, yo contaré con todo el mundo que sume y que quiera sumar y que sea positivo ver la normalidad y la unidad del espacio político”.

“¿Y él [Villares] suma?”, le pregunta al alcalde coruñés. Su respuesta no oculta la frialdad de Ferreiro a la hora de referirse al posible apoyo de Villares en las municipales. “Todo el mundo suma”, dijo.

El alcalde de A Coruña teme los efectos que puedan tener las sucesivas crisis internas de En Marea y Podemos. “No lo sé, es difícil de saber, en principio todo eso está en otro ámbito territorial, yo espero que a los electores les podamos hablar de lo que pasó en Coruña en los últimos cuatro años, y de lo que va a pasar, a mí me gustaría que todo fuera más tranquilo, yo trato de mantener buenas relaciones con todo el mundo”.

“La gente de Marea Atlántica es un amor” Ferreiro no se arrepiente de haber dado el salto a la política. En los malos momentos, recurre a la red de personas, amigos y familiares que lo apoyan. “No, nunca me arrepentí, es cierto que hay días que se lleva mejor y otros que se lleva peor, pero yo tengo una red de cosas que me permiten seguir con ilusión, la gente de la Marea Atlántica que es un amor, la gente por la calle que me da ánimos y mi red familiar”. Y añade que “no cabe desanimarse ni arrepentirse, y lo que cabe es redoblar ilusión, y cuanto más se acerca el final del mandato, más ilusión tengo de repetir para impulsar medidas que quedan pendientes”.

Y pide a los que forman parte de ese espacio político más unidad. “Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con lo que construimos, las mareas municipales siguen siendo una herramienta útil, pero hay que tener en cuenta que a la gente, y a mí tampoco, no le gustan esos enfrentamientos, todo lo que se desvíe de ahí, a mí me parece negativo”, dijo.

En todo caso, cree que serán capaces de reconducir la situación antes de la cita con las urnas. “Espero que esta situación sean terremotos, y después las placas tectónicas vuelven a su sitio y podamos reconducir la situación, tenemos que ser responsables con todo ese caudal político”.

Concejala investigada por prevaricación

Ferreiro defiende a la concejala investigada por un delito de prevaricación. Considera que no está incumpliendo el código ético del partido. “El código ético de Marea Atlántica, una persona tendrá que dejar su cargo cuando hay indicios claros de comisión de delito, y eso no ocurrió, los términos procesuales son a veces equívocos, y eso lo dije cuando fue llamada a declarar una concejala del PP, hay alguien que te acusa de algo, pero no es una juez la que habla de indicios de delito”, dijo.