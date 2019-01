Cuatro de veintisiete en tiros de tres (15%), veintidós de cuarenta y tres en el tiro de dos (51%) y siete de doce en tiros libres (58%). Los porcentajes de tiro, en esta ocasión las frías estadísticas, sí reflejan el motivo por el cual el Obradoiro no tuvo opción de poder ganar al Baskonia en el Buesa Arena tras el nefasto segundo cuarto en el que encajó un parcial de 23-8 que ya no pudo levantar. El conjunto santiagués tuvo una tarde negada en el lanzamiento a canasta y poco más hay que explicar en cuanto a su derrota en el Buesa Arena.

El equipo compostelano salió bien al partido, repartiendo sobre todo los puntos con un acertado Hlinason en el poste bajo, con uno de los cuatro triples metidos en todo el partido anotado por Singler y una dirección sobria a cargo de Sábat. Así se llegó con ventaja al final del primer cuarto. Velimir Perasovic ya había entrado en combustión en la banda ante los desajustes de los suyos y pidió subir el nivel de intensidad defensiva. Todo lo contrario que el Obradoiro, que en los últimos minutos de ese segundo cuarto, estuvo blanco en defensa y pagó la inspiracion de Janning en el triple para abrir una brecha en el marcador en un visto y no visto.

A partir del segundo cuarto, todo cambió. La permisividad arbitral en la maraña de manos y contactos de los baskonistas, y el desacierto en el tiro del Obradoiro fueron de la mano para que el parcial fuera tan contundente como muestra el 23-8 encajado por el equipo santiagués. Ya no volvería a tener opción el Obra.

Para haberlo conseguido, tendría que habe subido espectacularmente su acierto, y eso no ocurrió. Sólo al final le entraron los triples a Vasileaidis (3/9), que no tuvo la compañía de Simons (0 puntos) ni de Andy Obst, lastrado por su esguince de tobillo (jugó 6 minutos) ni tampoco en esta ocasión Albert Sábat (0/4 en triples) que se quedó con dos puntos en bandeja de contraataque. Brodziansky también se fajó en la pintura, como siempre hace Llovet que estuvo en su regularidad habitual, pero no era suficiente para enjugar la lacra del tiro exterior.

Aunque al final se fue a los 63 puntos, la producción fue sobre todo interior, con los 12 de Llovet, los 10 de Brodziansky o los 10 de Singler, que excepto el primer triple del partido, luego metió atacando aro y desde el tiro libre.

El Obradoiro se queda con un triunfo por encima del descenso, que ocupa en primer lugar precisamente su próximo rival, el UCAM Murcia. El club universitario cesó esta mañana a su técnico Javier Juárez y veremos en las próximas horas quién es el sustituto. El próximo domingo (12:30 horas) se verán las caras en el Fontes do Sar.