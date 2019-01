El Bobsultorio literario de Bob Pop

¿Te ha dejado tu novio tras años de amor incondiconal para irse con otra, y no ha encontrado mejor forma de hacerlo que por teléfono? ¿La nueva pareja de tu hermano no es precisamente la que esperabas que llevara a la comida familiar a sus 38 añazos? ¿Has olvidado lo incómodo que puede resultar tener que fingir un mínimo interés por la vida de tus antiguos compañeros de clase en las reuniones de antiguos alumnos?

Quién más quién menos convive a diario estas pequeñas visicitudes que nos depara la vida en sociedad. Llamémosle contratiempos que, probablemente, no requieran mayor cura a la larga, pero sí una buena terapia literaria que nos ayude a convivir con ellos. A ello, a recetar libros, se dedica cada domingo el prescriptor de cabecera de A Vivir Madrid, Bob Pop, en su Bobsultorio literario.

Una de esas pacientes es Sara, quién nos cuenta su dilema: "yo hablo sola en casa, es mi forma de pensar y tomar decisiones, y mis vecinos de al lado me han empezado a mirar raro. Creo que piensan que estoy loca". ¿La recomendación de Bob? "La voz humana" de Jean Cocteau. Un monólogo teatral que el dramaturgo francés escribió pensando en Edith Piaf como intérprete, sin que finalmente esta llegara nunca a atreverse a representarla. Una obra que además está presente en una de las películas más icónicas del cine de Pedro Almodóvar, "La lay del deseo", a través de un estracto que el director incorporó mediante de la voz de Tina, el personaje al que da vida Carmen Maura.

Toni, técnico de sonido, también ha pedido ayuda a Bob para lidiar con esa gente que complica su trabajo subiéndose a los escenarios a "hacer el gamba" con los micros. Para tratar de sofocar este afán de protagonismo, el libro escogido es "El viento comenzó mecer la hierba", poemario de la estadounidense Emily Dickinson.

¿Que tu padre te cuenta que a tus 28 años vas a tener una nueva hermanita, fruto de la relación con su tercera mujer? "La carta al padre", de Franz Kafka, es lo que, según Bob debes leer. ¿La razón? La ofrece un estracto del propio texto: "Hace poco me preguntaste porque te tengo miedo. No supe darte una respuesta. En parte precisamenrte por el miedo que te tengo, en parte por que para explicar los motivos de este miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo."