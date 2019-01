Rodríguez Sardinero: "El sector del taxi está pretendiendo regular los VTC" / ()

Séptimo día de huelga de taxistas y aun lejos de un acuerdo. Mientras los taxistas acampaban en el Paseo de la Castellana y se dirigían a Génova para hacer una pitada y pedir la dimisión del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el director de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, ha insistido en Hora 14 Madrid que el problema no es institucional, es entre sectores.

Además, ha dicho que los taxistas están pretendiendo regular al sector VTC y que en este conflicto, hay que escuchar a las dos partes. "Quiero dejar encima de la mesa que el sector del taxi está pretendiendo regular a otro sector, el de los VTC. Yo creo que esto no es un problema entre la administración y un sector sino que aquí hay dos sectores y por lo tanto hay que escuchar a los dos sectores"

"Hay que darle una vuelta a todo porque insisto, no es que no le haya gustado eso [la propuesta que el sector del taxi rechazó el pasado viernes sobre la precontratación espacial que acordaba un mínimo de entre 300 y 500 metros entre vehículo VTC y cliente], es que no les ha gustado nada, independientemente de que hayamos recogido sus pretensiones dentro de ese texto y las hayamos incluido en el papel".

La precontratación del servicio en los VTC sigue siendo la línea roja de las negociaciones. El director de Transportes ha insistido en que es el Ayuntamiento el que debe legislar sobre este asunto. "Nosotros no tenemos ningún problema, que así lo hemos hecho, en definir qué es la precontratación, pero la tendrán que regular los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. El texto que hemos planteado encima de la mesa da la posibilidad de que los ayuntamientos regulen sobre ese tiempo por tratarse de un transporte urbano", ha explicado.

Rodríguez Sardinero ha apostado por una negociación en la que se escuche a ambos sectores y ha hecho un llamamiento a "tender la mano". "En toda negociación se debe de tender la mano para llegar al consenso porque estamos hablando de muchísimos puestos de trabajo, en un lado y en otro. Lo que se pretende es la convergencia de ambos sectores, que puedan trabaja en igualdad de condiciones y en libertad".